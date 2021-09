Ninja Thyberg, Pleasure

Vies et contrevies

Plea­sure est le pre­mier film de la Sué­doise Ninja Thy­berg. Il se déroule dans le milieu de l’industrie du cinéma por­no­gra­phique de Los Angeles.

La réa­li­sa­trice y repré­sente le contre-champ des images X for­ma­tées et leur machinerie.

Nous ren­trons dans les cou­lisses de l’Amérique mais aussi de l’occident par une porte plus ou moins déro­bée. Une jeune aspi­rante porno star se plie aux règles du genre et nous décou­vrons les cou­lisses d’un monde où se met en place tout un ima­gi­naire mas­cu­lin puisque de telles pro­duc­tions sont géné­ra­le­ment “réser­vées” aux mâles.

La sué­doise après avoir étu­dié le porno-art a d’abord créé un court métrage du même nom que son film en 2013. Mais dans cette nou­velle mou­ture moins docu­men­ta­riste et plus fic­tion­nelle elle sug­gère par déca­drages les cadrages d’une telle fabrique des images. Tout fonc­tionne comme un film non seule­ment sur le cinéma porno mais sur la société et ses règles de pou­voir et de profit.

Les tra­vailleuses du sexe sont mon­trées en essayant de s’extraire des griffes des “gros lards” par les­quels elles doivent pas­ser pour gagner leur vie. Preuve que le porno est à l’image du monde. Il stig­ma­tise les femmes.

Elles doivent se pro­té­ger car les Vein­stein y font flo­rès même si les choses changent après “me-too”.

Thyberg ne stig­ma­tise pas les actrices mais ne rend pas pour autant dési­rable le porno. Elle a trouvé un juste équi­libre afin que le public puisse réflé­chir à ce que cette indus­trie engage.

Refu­sant le tout en chair et en os et le tout dés­in­carné ‚sur­gissent vies et contrevies.

Les images sont par­fois expli­cites mais jamais por­no­gra­phiques car ce n’est pas le sujet du film. Celui-ci passe dans un hors-champ en des tona­li­tés pop qui font contraste au côté cru et “sale” du sujet.

Un tel regard coloré rend ce film des plus remar­quables et intelligents.

voir la bande-annonce

jean-paul gavard-perret

Plea­sure

(Le film fut en com­pé­ti­tion au Fes­ti­val de Deau­ville et sort en salles en octobre 2021)



De : Ninja Thy­berg

Avec : Sofia Kap­pel, Ken­dra Spade, Dana DeAr­mond

Genre : Drame

Durée : 1H45mn

Sor­tie : 20 octobre 2021

Synop­sis

Une jeune sué­doise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire car­rière dans l’industrie du porno. Sa déter­mi­na­tion et son ambi­tion la pro­pulsent au som­met d’un monde où le plai­sir cède vite la place au risque et à la toxicité.