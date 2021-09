Claudio Rizzini, Lacio Drom

Une huma­nité sans pathos

Clau­dio Riz­zini pri­vi­lé­gie les focales courtes et lumi­neuses typiques du pho­to­jour­na­lisme pour faire péné­trer dans des scènes, quelles que soient les condi­tions de lumière dis­po­nibles.

Ses séries deviennent des his­toires d’existences recon­nues bien au-delà de Bres­cia, son lieu d’origine, et elles retracent divers états non seule­ment de l’Italie mais du monde.

Avec Lacio Drom, il donne à par­ta­ger la vie des Roms et des Sin­tis ori­gi­naires du Nord de l’Inde. Qua­li­fiés avec mépris de gitans, ils ont tou­jours été sou­mis à à des dis­cri­mi­na­tions.

Il suf­fit de pen­ser à la per­sé­cu­tion nazie-fasciste et à l’holocauste subi.

Les Sin­tis sont en Ita­lie depuis le XVe siècle. Aujourd’hui, ils sont envi­ron 120 000 et un petit groupe de 3 000 fidèles appar­tiennent à la mis­sion évan­gé­lique tsi­gane qui se rend dans les assem­blées de Dieu en Ita­lie. “Lacio Drom” (le bon voyage) a amené cer­taines de ces familles à la péri­phé­rie de Bres­cia.

Au milieu d’un camp caché entre la rivière et la voie fer­rée, une église évan­gé­lique joue un rôle impor­tant dans l’esprit com­mu­nau­taire du groupe. Pour ses membres, l’évangile pos­sède une fonc­tion de réta­blis­se­ment social, le Christ est demandé pour la pro­tec­tion des familles et son par­don est invoqué.

Le pho­to­graphe donne à voir la vie quo­ti­dienne du groupe, son iso­le­ment forcé vécu dans le silence, la dignité, le mys­tère et la rési­gna­tion.

Les Sinti mènent une guerre sourde contre les sté­réo­types et les pré­ju­gés pro­fon­dé­ment ancrés dans l’imaginaire collectif.

Et Riz­zini fait jaillir une huma­nité sans pathos mais loin de tous “clichés”

jean-paul gavard-perret

Clau­dio Riz­zini, Lazio Drom, 2021, voir le site de l’artiste.