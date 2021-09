Barbara Polla & Julien Serve, L’art est une fête

La pas­sion des images et des jours

L’auto­por­trait que dresse Bar­bara Polla n’a rien de dog­ma­tique. Fai­sant abs­trac­tion des pru­rits de l’ego, elle évoque ses amours. Mais pas n’importe les­quelles. Il s’agit de ses pas­sions artis­tiques.

Celle qui est méde­cin, poète, auteure, fémi­niste non bor­née est aussi gale­riste et cura­trice. Elle a fait ses preuves entre autres à tra­vers sa gale­rie Ana­lix Fore­ver à Genève et à Paris.

Exit toutes polé­miques ou coups de sangs néga­tifs. Bar­bara Polla opte pour une forme d’élévation là où l’érotisme comme la poli­tique prend une accep­tion plus large. Tout est his­toire de pas­sion.

Bar­bara Polla parle de ses ren­contres, ami­tiés (Paul Ardenne, Magda Danysz, Domi­nique Fiat etc.) et d’une pléiade d’artistes tels que Joan­nas Had­ji­tho­mas et Kha­lil Joreige, Robert Mont­go­mery, Frank Smith et bien d’autres dont Julien Serve, par­te­naire gra­phique de l’auteure en un tel livre pas­sion­nant - sou­vent allègre mais par­fois plus grave pour évo­quer des disparus.

Barbara Polla retient les ins­tants majeurs de sa vie de gale­riste. Elle y paraît telle une femme d’exception, culti­vée, volon­taire à plus d’un titre. Dans ses mémoires libres, elle écrit avec la séré­nité d’une femme libre.

C’est l’occasion de mon­trer ce qui nous rap­proche de la beauté. Pour la Suis­sesse, elle n’est jamais marmoréenne.

L’auteure fait bou­ger les lignes, fran­chir des limites, voire culti­ver des excès lorsque cela est néces­saire. Tout un art vivant s’anime et c’est un fan­tas­tique mes­sage pour celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre s’intéressent à l’art.

L’écriture est vivante même dans les moments durs où le lamento se serait imposé chez beaucoup.

L’auteure se fait sub­ti­le­ment drôle pour illus­trer la pas­sion des images et des jours.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Polla & Julien Serve, L’art est une fête, Slat­kine, Genève, 2021, 240 p..