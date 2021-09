Joseph Ghin, Oeuvres (exposition)

Une comé­die fascinante

Né à Hornu en Bel­gique, en 1926, Joseph Ghin, d’abord peintre en bâti­ment, quitte son métier sur les conseils de sa femme pour se consa­crer à sa voca­tion. Il se forme alors aux aca­dé­mies de Mons et de Bruxelles, puis s’installe à Paris où il vivra les trois-quarts de sa vie avant de retour­ner dans son pays natal.

Contes­ta­taire, inclas­sable et liber­taire, Ghin est un artiste doué d’une immense ins­pi­ra­tion lyrique, nourri d’influences diverses et de ses nom­breux voyages. L’esprit des irré­gu­liers de l’art belge est avec lui au fir­ma­ment dans une reprise des pri­mi­tifs fla­mands, des peintres naïfs mexi­cains et du sur­réa­lisme belge.

Les visions foi­sonnent dans des scènes qui mêlent des visions urbaines, bibliques, légen­daires ou poli­tiques, avec des super­po­si­tions inat­ten­dues. Chaque oeuvre devient une nar­ra­tion intem­pes­tive qu’apprécièrent en leur temps aussi bien Jean-Marie Drot que Raoul Vanei­gem.

Sur­git toute une vision sati­rique du monde, peu­plée comme chez Brue­ghel de monstres. Les per­son­nages mul­tiples incarnent des rêves et des cau­che­mars dans des scènes popu­laires et pit­to­resques ins­pi­rées de la réa­lité. Le peintre à la fois amuse, cri­tique, dérive à souhait.

Cette drô­le­rie per­pé­tue une tra­di­tion et la renou­velle avec tru­cu­lence et un sens aigu du pit­to­resque qui ne font pas oublier une vision par­fois tra­gique du monde et la vanité de l’existence. Le tout avec un sens consommé de la synthèse.

Existe sou­vent une comé­die fas­ci­nante. Elle inter­roge là où reste tou­jours quelque chose à com­prendre en plus de ce qui est peint. C’est comme si nous étions expul­sés de chez nous dans un triomphe absolu de ce la pein­ture donne.

jean-paul gavard-perret

Joseph Ghin, Oeuvres, Gale­rie Mhaata, Bruxelles, du 21 octobre au 21 novembre 2021.