François Caillat, La vraie vie de Cécile G.

Théâtre d’ombres

Jusqu’au dénoue­ment imprévu, Fran­çois Caillat remonte une his­toire d’amour. Le nar­ra­teur a ren­con­tré Cécile G. à Paris dans les années 1960. Inex­pé­ri­menté et gauche, l’adolescent n’ose pas et le regrette.

Il devait la retrou­ver en vacances à Ply­mouth mais la jeune fille ne vient pas. Depuis, et d’une cer­taine manière, elle ne l’a pas quitté.

Mais sa vie se fera sans elle. Il connaît d’autres femmes, se marie, a un enfant, mais sans l’oublier jamais. La rémi­nis­cence demeure : il n’oublie jamais. Il suit de loin ce qu’elle devient et enquête sur sa vie.

Jusqu’au jour où il l’aperçoit jouant avec un enfant qui porte le même pré­nom que lui.

L’enquête reprend de plus belle et une la vie secrète aussi et ce, dans les fan­tasmes intimes mais aussi d’une vie dans les plis de la lit­té­ra­ture qui construit une sorte de magie de vie par les pou­voirs de l’écriture qui ne se limite plus à un exer­cice de nostalgie.

Existe dans ce roman un théâtre d’ombres. L’objet ou plu­tôt le sujet de la fic­tion pro­duit une fixa­tion à tra­vers le temps et l’espace de la femme, de l’amour mais aussi de la l’écriture elle-même.

Elle construit un uni­vers de re-présentation plus que de simple retour.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Caillat, La vraie vie de Cécile G., Gal­li­mard, collec­tion L’Infini, Paris, 9 sep­tembre 2021, 192 p. — 18,00 €.