Marie Darrieussecq, Pas dormir (Rentrée littéraire 2021)

Un je ne sais quoi qui n’a pas de clé

Pour Marie Dar­rieus­secq, la non-dormeuse ou insom­niaque est tout aussi esti­mable que celle qu’elle est en plein jour : “Au cœur de la nuit, l’énergie nous manque, on souffre d’une brû­lure qu’évoque très bien Fitz­ge­rald dans Le Som­meil et la Veille lorsqu’il parle de son impres­sion de «demeu­rer à jamais sur le seuil de la vie » et d’être devenu un « fan­tôme à pré­sent, alors que la pen­dule sonne 4 heures »”.

En cet état de veille for­cée, en cette errance au revers du som­meil, existe une dou­leur mais ajoute l’auteure “il peut se pas­ser alors quelque chose qui peut être beau”. Même si pen­dant vingt ans elle a tenté pour s’en sor­tir toutes les thé­ra­pies pos­sibles, par­fois aussi curieuses que drôles : som­ni­fères, bar­bi­tu­riques, médi­ta­tion, exer­cice phy­sique, tests, cha­ma­nisme, tech­no­lo­gie, recettes et expé­dients divers et lec­tures (Woolf, Gide , Pavese , Plath, Kafka, Dos­toïevski, Mura­kami, etc.), tisanes, acu­punc­ture, hyp­nose, ostéo­pa­thie crâ­nienne, cou­ver­ture les­tée, jeûne, rebou­teux.

La seule qui sem­bla fonc­tion­ner fut la fin de l’écriture de Pas dor­mir. Mais cela n’a duré que quinze jours…

Dans cette auto­bio­gra­phie d’un nou­veau genre, Dar­rieus­secq cherche des “solu­tions” ou des réponses. Celle de Duras lui sug­gère que l’insomniaque serait plus “en éveil” que le dor­meur, lequel serait aveugle à la souf­france du monde. Pour Leo­nard Cohen, le seul recours de l’insomniaque, rendu idiot par l’insomnie, est de se croire supé­rieur aux autres.

Comme on le voit, l’auteure ne manque pas d’humour. Mais, tout compte fait, l’insomnie reste un mal mys­té­rieux qui se soigne mal : “Au fond, me disait ma psy­chiatre, il faut juste l’accepter, une vision très stoï­cienne des choses…”.

Ce livre le prouve là où demeure une ques­tion ouverte :“Qui est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas ? “

Preuve qu’il existe tou­jours dans la conscience de celui qui ne peut lais­ser son incons­cient vaquer un je ne sais quoi qui n’a pas de clé.

feuilleter le livre

jean-paul gavard-perret

Marie Dar­rieus­secq, Pas dor­mir, P.O.L édi­teur, Paris, 2021, 320 p. — 19,90 €.