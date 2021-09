Marie Dilasser, Blanche-Neige, histoire d’un prince

Décons­truc­tion du conte

Cette pièce, que publiaient Les Soli­taires intem­pes­tifs en 2019, reste d’actualité. Car le monde du conte est immor­tel. Dans ce texte qui a trouvé sa place dans la « col­lec­tion jeu­nesse », on est loin d’un texte sco­laire et encore plus d’un diver­tis­se­ment pur.

Ainsi, on est plus proche du Roi se meurt de Ionesco, que de l’Alice de Dis­ney. J’ai songé à cette décons­truc­tion du Cha­pe­ron Rouge dans le film de Neil Jor­dan, La Com­pa­gnie des loups.

Grâce à des jeux scé­niques et ver­baux, l’attention se détourne et la réa­lité fac­tuelle appa­raît. Le Prince est un mau­vais sujet qui va mou­rir car il n’est pas phy­si­que­ment indes­truc­tible quand Blanche-Neige fait du ménage.

Loin donc le bai­ser ravis­sant, et place à l’ironie conçue comme une atti­tude morale propre à défaire le car­can des lieux com­muns du conte, à écla­ter le cadre strict et ouvrir le rai­son­ne­ment : non, Blanche-Neige n’est plus ce qu’elle était.

Voilà notre palais.

Toc-toc-toc

Rouge-Sang !

Toc-toc-toc

Noir-Ébène.

Quel sot je fais !

C’est moi qui ai la clé

la petite clé de la petite porte.

ou

Il était une fillette

Qui vou­lait savoir le jeu d’amour.

Un jour qu’elle était seulette

Je lui en appris deux ou trois tours.

On est par­fois dans la farce ou la comé­die bur­lesque, dans la « musique » de Ubu Roi. Tout cela servi par une écri­ture rapide et pal­pi­tante, au rythme expres­sif.

On flotte ainsi dans Peau d’Âne, dans Cen­drillon, qui fait récit fémi­nin, pour une Blanche-Neige post­mo­derne et vivante.

Peut-être sommes-nous encore dans un sketch de Lau­rel et Hardy ? Et pro­fon­dé­ment on res­sent l’inquiétude de la mort et du drame, sen­ti­ments du des­tin où plai­san­ter s’exprime par une iro­nie vio­lente.

Donc, une pièce pour jeune adulte ou vieil adolescent.

didier ayres

Marie Dilas­ser, Blanche-Neige, his­toire d’un prince, éd. Les Soli­taires intem­pes­tifs, 2019 — 12,00 €.