Marco Maggi, La révolte du détail (exposition)

Cosmo­gra­phie de l’infiniment petit

Marco Maggi réa­lise sou­vent des des­sins abs­traits et détaillés en uti­li­sant des maté­riaux du quo­ti­dien (papier, plexi­glas, feuille d’aluminium…). Quant au résul­tat de son tra­vail ana­lo­gique et méti­cu­leux, il est à la fois cryp­tique et fas­ci­nant.

L’artiste grave ou découpe des formes pour ajoute une troi­sième dimen­sion à ses dessins.

Il tra­vaille tel un sculp­teur en tenant compte des ombres et de la lumière et des espaces néga­tifs et posi­tifs. L’artiste, avec méti­cu­lo­sité, décrit un monde d’éléments infimes, presque invi­sibles par­fois. Tous les détails sont consi­dé­rés comme des élé­ments fon­da­men­taux, car ils façonnent tout notre envi­ron­ne­ment phy­sique, tech­nique, social.

Dès lors, cette ” Révolte du détail” ne se construit pas contre les sys­tèmes mais comme une un moyen de résis­ter à tout ordre

Les œuvres d’une grande com­plexité dia­loguent avec l’installation au sol et pro­posent un effet de confu­sion. Sommes-nous face à des vues satel­lites d’un site archéo­lo­gique, où à la sur­face d’une réa­lité micro­sco­pique et tech­no­lo­gique ?

Et ce, là où Marco Maggi revi­site l’histoire de l’abstraction en por­tant un regard cri­tique sur nos société, obsé­dées par la maî­trise du détail et qui échappent tou­jours à nos ten­ta­tives de contrôle.

jean-paul gavard-perret

Marco Maggi, La révolte du détail, Xip­pas, 108, rue Vieille du Temple, 75003 Paris, du 4 sep­tembre au 9 octobre 2021.