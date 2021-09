José Bergamin, Beauténébreux

L’étran­geté face au sens commun

La ques­tion essen­tielle qu’affronte la pas­sion poé­tique de Ber­ga­min dans cet essai est moins celle de l’irrémédiable écart entre les choses et les mots que celle du fossé qui s’ouvre entre la coa­gu­la­tion de repré­sen­ta­tions que nous appe­lons « réa­lité » (le monde tel qu’à telle ou telle époque nous nous le repré­sen­tons) et les façons, irré­duc­tibles à ces repré­sen­ta­tions, par les­quelles le monde objec­ti­ve­ment affecte nos vies.

Pour l’Andalou — une des grandes figures intel­lec­tuelles de l’Espagne qui poussa très loin l’art du dis­pa­rate -, ces façons ne relèvent guère d’une dis­cur­si­vité paci­fiée. Bien au contraire. Elles ne se résorbent ni dans des récits ordon­nés, ni dans des construc­tions ration­nelles, ni dans une ima­ge­rie ser­tie de figures repé­rées.

Il s’agit pour lui de renaître par la poé­sie la plus spi­ri­tua­liste qui soit et par la force de ses images péné­trantes. C’est elles qui font sens . Elles viennent de l’ obs­cu­rité, de la confu­sion insen­sée pour régu­ler les affects ingou­ver­nables au nom de la foi.

A ce titre — en dehors de la pléiade de poètes espa­gnols que Ber­ga­min défend, Pétrarque est le paran­gon d’une telle poé­tique. Elle met chez lui la réa­lité au défi au pro­fit d’une “nou­velle écri­ture, d’un alpha­bet spi­ri­tuel”.

Don­nant forme à la pres­sion jusque là informe de ce qui compte, elle tire son élan d’être appe­lée par le fait de l’inadéquation au réel tel qu’il est.

D’où la fami­lia­rité de Ber­ga­min à ceux qui optent pour une étran­geté face au sens com­mun. C’est là le secret du poème.

Ce qui est recher­ché et cultivé, c’est tout ce qui peut appro­cher d’une mise en scène juste de la dif­fé­rence ou l’écart entre le donné et ce que le poète trouve et qui fait consis­ter le vivant dans la langue contrac­tuel­le­ment morte.

jean-paul gavard-perret

José Ber­ga­min, Beau­té­né­breux, tra­duit de l’espagnol par Flo­rence Delay, La Déli­rante, 2020, 64 p.