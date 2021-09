Bruno Dumont, France

Mélo­dra­ma­ti­sa­tion nihiliste

France, affirme le synop­sis, est à la fois le por­trait d’une femme, jour­na­liste à la télé­vi­sion et d’un sys­tème, celui des médias. Léa Sey­doux, Blanche Gar­din et Ben­ja­min Bio­lay incarnent les pro­ta­go­nistes de celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre sont au cœur de cette machine médiatique.

Dans cette satire de l’information-spectacle, celui qui aime fil­mer la nature, s’affronte à la réa­lité du monde d’aujourd’hui et à la nature d’une femme dans son ascen­sion et sa chute.

Bref, nous sommes loin de l’univers clas­sique de Dumont même si se retrouvent ici des cari­ca­tures chères au réalisateur.

Dans des cou­leurs volon­tai­re­ment affa­dies, il charge la mule et c’est plu­tôt réussi. France l’héroïne cynique perd tous ses moyens et mène de la farce à une cer­taine empa­thie non sans sub­ti­lité.

Mais Dumont joue tou­jours sur un cer­tain gro­tesque et ridi­cule sous la musique en contre-point de Christophe.

Le réa­li­sa­teur montre ce que les médias peuvent pro­duire. Existe une féro­cité dans l’inaccessibilité aux émo­tions là où la lai­deur est reven­di­quée comme telle. En bout de film, et comme tou­jours chez Dumont, pointe un cer­tain retour du sacré et de l’émotion.

Le film est tou­te­fois volon­tai­re­ment ambigu contra­dic­toire et d’une “mélo­dra­ma­ti­sa­tion” nihi­liste en rien aimable : c’est ce qui en fait le charme et la complexité.

jean-paul gavard-perret

France



De : Bruno Dumont

Avec : Léa Sey­doux, Blanche Gar­din, Ben­ja­min Bio­lay

Genre : Comé­die dra­ma­tique

Durée : 2H14mn

Sor­tie : 25 août 2021

