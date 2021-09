Bruno Krebs, Styx

Ulysse désaxé

Bruno Krebs aime les voyages. Il l’a déjà prouvé dans ses pré­cé­dents livres. Mais, pour celui-ci, il faut bien tout cou­rage pour enta­mer un voyage qui — il le jure — sera le der­nier (mais avant le pro­chain). Tous ceux qui l’entourent et lui-même aussi l’emberlificotent pour un tel tra­jet.

D’autant qu’autour de lui les membres de sa famille ne cesse de mou­rir puis de res­sus­ci­ter. Et il n’est pas jusqu’à ses employeurs défunts de l’expédier par tout le monde en des colo­nies de vacances.

Aux côtés d’un tel voya­geur mi-clochard mi-céleste nous sommes trans­fé­rés de Brigh­ton aux coins sep­ten­trio­naux de l’Ecosse avant de tra­ver­ser les océans, de connaître des femmes fatales, des com­pa­gnons d’infortunes. A ceux qui pen­saient le Styx fran­chis­sable une seule fois, Bruno Krebs prouve le contraire. Mais il est cou­tu­mier du fait.

Après L’Ile blanche et Dans les prai­ries d’asphodèles, il mène un peu plus loin ses che­mins d’élé­gie et d’oni­risme voire d’orphisme.

Avec tou­jours une bonne couche d’humour, les pos­sibles lamen­tos se gau­chisent dans une poé­sie buco­lique et des­crip­tive que le radi­ca­lisme de l’écriture évite de faire mari­ner dans le lyrisme. Lieux et moments se suc­cèdent dans une prose poé­tique sus­cep­tible à créer un ver­tige tou­jours très spé­ci­fique à un tel auteur qui nous fait appré­cier au pas­sage des crêpes bre­tonnes du meilleur aloi (et ce n’est dans son oeuvre la pre­mière fois).

Le ver­tige s’opère aussi par un phé­no­mène sty­lis­tique : “car le nar­ra­teur c’est bien vous puisqu’”il” est “je” — et vous dépos­sède de tout, iden­tité com­prise”. C’est comme si “au bras” ( si l’on peut dire ) de cet Ulysse désaxé nous allions nulle part en ten­tant d’aller par­tout au moment où la vie et son après se plaît à jouer des tours et retours.

Le bur­lesque est le meilleur contre-poison à cette épo­pée fan­tas­ma­go­rique où l’amour lui-même qui n’est pour­tant pas traité à la va-vite peut être par­fois ren­voyé à une plai­san­te­rie de der­rière bien des fagots. Le tout au nom du Père qui n’est hélas plus aux cieux mais conti­nue à embri­ga­der le mar­mot marmottant.

Dans un tel jeu de dédou­ble­ment où le monde dis­paru méta­mor­phose le vivant, la langue de Krebs troue l’univers d’un délice per­vers. Si bien que la sécré­tion d’émotions les plus simples est pré­gnante. Même si le virus qui sai­sit le monde de l’aventureux est autre­ment plus lan­ci­nant que le Covid.

Le poète déplace les lignes de fuite, les rap­proche en suc­ces­sions de moments entre déri­sion et dérai­son. Là où se conjuguent entre les vivants et les morts, bien des légendes. Elles roulent leurs chi­mères dans les aiguillages de l’insomnie.

Sur les îles les plus éloi­gnées, les mots se chu­chotent dans l’écume de leur plage. Le lec­teur entend les accords dans le chant des sirènes, il écoute gémir les grands voi­liers et les radeaux qui craquent.

Mieux peut-être que le nar­ra­teur empa­paouté par gor­gones ou suc­cubes. Elles volent le tri­dent de Nep­tune et les cordes au possible.

jean-paul gavard-perret

Bruno Krebs, Styx, L’Atelier Contem­po­rain, coll. “Lit­té­ra­ture”, Stras­bourg, 2021, 296 p. — 20,00 €.