Claudia & Julia Müller, Une brève histoire de baskets sales (exposition)

Incons­cient optique

Clau­dia & Julia Mül­ler scé­na­risent de grands des­sins muraux, des situa­tions fami­lières ou mys­té­rieuses. Elles ajoutent aux repré­sen­ta­tions figu­ra­tives orne­ments, abs­trac­tions, dédou­ble­ments, frag­ments. À par­tir de leurs archives d’images, elles scrutent les échanges de regards, les rap­ports de pou­voir, les rela­tions entre affec­tion et ani­mo­sité.

Bref, elles observent et étu­dient un grand nombre de contra­dic­tions de l’existence humaine.

L’expo­si­tion se foca­lise sur des moments de tran­si­tions, des formes de vivre-ensemble, des situa­tions de fra­gi­lité et de réorien­ta­tion à tra­vers des por­traits et aussi l’installation de lampes peintes. Pour Julia Müller, une telle pra­tique artis­tique reste un moyen de dis­tan­cia­tion et d’analyse de la nature humaine est une tech­nique pour accé­der à des par­ties obs­cures de ses propres pen­sées.

Chez les deux sœurs, la réac­ti­va­tion des images à tra­vers une répé­ti­tion manuelle est une manière de stop­per ou au moins de frei­ner le regard dans un monde envahi par l’image photographique.

Il s’agit de réap­prendre à recon­naître ce que nous voyons. En choi­sis­sant de s’arrêter sur une image pré­cise, les deux créa­trices l’analysent en la reco­piant et en trans­for­mant des don­nées éphémères et imma­té­rielles en un sup­port plus per­ma­nent : la pein­ture murale. Elle per­met de regar­der l’image dif­fé­rem­ment dans une sorte d’ “incons­cient optique” cher à Wal­ter Ben­ja­min.

Le tout loin des com­pa­rai­sons nos­tal­giques ou des juge­ments sur le déve­lop­pe­ment des moyens de com­mu­ni­ca­tion et de pro­duc­tion d’images.

Pour elles, l’évocation du passé, le goût de l’anachronique est une forme de luci­dité pour inter­pré­ter le pré­sent. Ses aspects sombres se révèlent uni­que­ment par leur pro­ces­sus de déca­lage.

Les murs sont recou­verts de cro­quis d’un pay­sage cor­po­rel sur­di­men­sionné, habité par de petits des­sins figu­ra­tifs en noir et blanc

jean-paul gavard-perret

Clau­dia & Julia Mül­ler, Une brève his­toire de bas­kets sales, Centre Cultu­rel Suisse, Paris, du 17 sep­tembre au 14 novembre. 2021.