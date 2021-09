Aldo Qureshi, Le Roi de la sueur

Piège de cristal

Sous forme d’histoires courtes ou de poèmes par­fois en prose, par­fois en vers et en prise directe sur le réel, Aldo Qure­shi quoique dans l’esprit de son Made in Eden n’en pro­fite pas pour nous offrir une fuite en para­dis.

Il s’agit d’autrement dire des his­toires brin­gue­ba­lantes où tout est arrangé afin de rédi­ger un mémoire en action et en abrégé sur les “condi­tions d’existence dans le domaine infé­rieur”, ses témoins assis­tés, ses chal­len­gers là où tout est plus ou moins réel sous cou­vert de piège de cristal.

Des chaises serrent les dents quand leurs pattes se brisent, un nar­ra­teur s’habille en plon­geur — masque com­pris– même lorsqu’il va chez le den­tiste.

L’auteur qui est très sen­sibles aux ongles peints qu’elle que soit la cou­leur — mais de pré­fé­rence le bleu — sait regar­der celles et ceux qui l’entourent même si ce qu’il en dit peut prê­ter à caution.

Mais com­ment ne pas être sen­sible — entre autres — au foui­neur de pou­belles dont le chien constipé pète avec de petits sif­fle­ments, à ceux qui suent de la langue en allant prendre le métro ou encore à la cais­sière de super­ette qui s’inquiète de savoir si ses clients ont une carte de fidé­lité ?

Le nar­ra­teur se répand et on halète à la lec­ture de ses his­to­riettes plus ou moins men­son­gères et leurs remous.

C’est une manière de renon­cer à une noria de para­boles et d’ouvrir les fenêtres de nos geôles rotu­rières afin que la liberté de désar­chaïse et que nous assis­tions à de téné­breux bal­lets d’histoires de famille ou urbaines.

Là où, entre infa­mies et gri­voi­se­ries et parmi des créa­tures atta­blées, la poé­sie s’invite pour d’étranges desserts.

jean-paul gavard-perret

Aldo Qure­shi, Le Roi de la sueur, Ate­lier de L’agneau, St-Quentin-de-Caplong, 2021, 96 p.- 17,00 €.