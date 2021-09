Catherine Meurisse, L’humour au sérieux (exposition)

Humour et sagesse

L’expo­si­tion au musée du des­sin animé de Bâle pré­sente des des­sins ori­gi­naux de toutes les œuvres de Cathe­rine Meu­risse, une des des­si­na­trices fran­çaises les plus recon­nues.

Elle des­sine des cari­ca­tures sur l’actualité, a créé des repor­tages de bandes des­si­nées et plu­sieurs romans gra­phiques, ainsi que des livres pour enfants.

C’est à l’âge de 18 ans que tout com­mence avec la visite de l’école Estienne, à l’occasion des jour­nées portes ouverte. Les élèves de l’institut lui donnent “l’impression d’être les appren­tis de Dau­mier et Doré”. Ses pro­fes­seurs de col­lège et de lycée l’avaient tou­jours encou­ra­gée à faire quelque chose de son coup de crayon. Car, comme tout des­si­na­teur pro­fes­sion­nel, elle a fait de nom­breuses cari­ca­tures de pro­fes­seurs à l’école et n’a jamais lâché le crayon même si elle ne pen­sait pas en faire un jour un métier.

De nature inquiète, elle a d’abord voulu gon­fler son bagage uni­ver­si­taire au cas où sa car­rière dans le des­sin tour­ne­rait court. Mais la pro­vin­ciale mon­tée à Paris voit bien­tôt ses œuvres paraître dans “Le Nou­vel Obser­va­teur”, “Libé­ra­tion” et d’autres journaux.

Elle devient la pre­mière cari­ca­tu­riste membre de l’Académie des Beaux-Arts et tra­vaille depuis 2001 pour “Char­lie Hebdo”. En 2015, Cathe­rine Meu­risse échappe de jus­tesse à l’attentat contre le maga­zine sati­rique qui tua onze de ses col­lègues. Depuis, elle cherche d’autres thèmes et images dans la beauté de la nature et des arts et elle a crée deux romans gra­phiques et auto­bio­gra­phiques : La Légè­reté et Les grands espaces.

La faci­lité décrit de manière tou­chante com­ment elle se bat pour reve­nir à la vie par la perte et le deuil. Et avec Dela­croix Cathe­rine Meu­risse réa­lise en 2019 une magni­fique mise en scène des sou­ve­nirs d’Alexandre Dumas à Eugène Delacroix.

Les écri­vains et artistes sont aimés par la créa­trice non en chair et en os, ni dés­in­car­nés mais tels qu’ils paraissent dans leurs impro­bables vies et contrevies.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Meu­risse, L’humour au sérieux, Car­toon­mu­seum, Bâle, du 6 novembre 2021 au 20 mars 2022.