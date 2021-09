Philippe Pache, Un temps pour elles (exposition)

Une trans­pa­rence entre l’innocence et le sacré

Reje­tant l’érotisme déli­béré, Phi­lippe Pache fait preuve de res­pect et de ten­dresse envers ses modèles.

La lumière du noir et blanc pré­serve leur énigme plus qu’elle n’allume des fantasmes.

Le corps est sur­pris dans l’impalpable éti­re­ment d’instants. Il devient presque imma­té­riel.

Le trouble est là sans doute mais tout est conçu dans le pro­ces­sus créa­tif afin que le regard contemple sans désir l’objet du désir.

La sen­sua­lité est pré­sente mais dépas­sée. L’émotion reste essen­tielle dans l’ombre qui révèle sans épui­ser, déploie sans dis­per­ser.

Le corps n’est plus “dévorable”.

Le noir et blanc, ses volumes auto­risent une trans­pa­rence entre l’innocence et le sacré.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Pache, Un temps pour elles, La Chambre Noire, Lau­sanne, jusqu’au 25 sep­tembre 2021.