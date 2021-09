Olivier Gay & Jonathan Aucomte, Les Gardiennes d’Aether — t.01 : “Un héros improbable”

Quel beau trio d’héroïnes !

De très nom­breux anti­hé­ros fré­quentent les cou­loirs des fic­tions, met­tant leur peu de réus­site au ser­vice de causes plus ou moins nobles, avec plus ou moins de bon­heur. Oli­vier Gay pro­pose un nou­veau spé­ci­men attrayant. Le scé­na­riste lui donne, en fait, une seule qua­lité, celle d’être entouré par trois jeunes femmes très effi­caces, amou­reuses de lui. Elles sont le véri­table moteur de l’intrigue entre Meeri la meilleure épéiste qui refuse toute pro­mo­tion pour res­ter dans son sillage, la prin­cesse carac­té­rielle aux puis­sants pou­voirs magiques et la nou­velle venue, une pirate qui maî­trise nombre de com­pé­tences tech­niques.

Il est, cepen­dant, l’élément clé de l’histoire alors que ce sont toutes les autres qui agissent. Pour­quoi cet attrait pour ces anti­hé­ros ? Sans doute parce que c’est en eux qu’il est le plus facile de s’identifier.

Le royaume de Vala­nia connaît une belle période de paix. Mais le scé­na­riste pré­vient dès la pre­mière planche que cette période ne va durer que le temps de deux pages. On a cepen­dant le temps de faire connais­sance avec Aether qui va net­toyer les appar­te­ments royaux, refu­sant ainsi les pro­po­si­tions de dis­trac­tion de Meeri, une garde.

Parce que la prin­cesse lit dans le salon, elle l’envoie com­men­cer par les chambres. Il n’a pas le temps de sor­tir qu’une immense défla­gra­tion bous­cule mobi­lier et per­sonnes. Un énorme “sca­ra­bée” paraît à la porte et tue les deux gardes. La prin­cesse, qui maî­trise la magie, inter­vient mais sans suc­cès. Meeri arrive en ren­fort mais le monstre semble invul­né­rable. Aether prend alors une épée pen­due au mur et tue l’assaillant à la stu­peur géné­rale. Lui est le pre­mier sur­pris. L’arme reste inef­fi­cace quand Meeri la prend pour un assaut contre un nou­vel agres­seur. Ils com­prennent que Seul Aether peut l’utiliser de façon opé­rante.

Le palais est détruit. Pour fuir, la prin­cesse se télé­porte avec ses deux com­pa­gnons dans un diri­geable qui pas­sait. Com­mence alors une suite d’aventures à laquelle se joint la pro­prié­taire du diri­geable pour libé­rer le pays de ces monstres…

Le scé­na­riste embarque alors le qua­tuor dans une suc­ces­sion de situa­tions déca­lées à la recherche de l’origine de cette arme magique, si effi­cace contre ces monstres, pour pou­voir en équi­per une armée. Les dia­logues sont enle­vés, l’humour est omni­pré­sent, l’auteur jouant sur l’aveuglement du gar­çon pour les sen­ti­ments qu’il ins­pire à celles qui l’entourent et sur les rap­ports de concur­rence des trois jeunes femmes.

C’est drôle, c’est vif, c’est dyna­mique et c’est gai.

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont l’œuvre de Jona­than Aucomte qui aborde, ici, son pre­mier album. Il faut saluer le brillant résul­tat. Les per­son­nages sont bien repré­sen­tés et faci­le­ment iden­ti­fiables au fil des actions. Les atti­tudes sont dyna­miques comme le sont les com­bats et autres actions mus­clées. Les décors sont très pré­sents, détaillés et les angles de vues donnent de belles pers­pec­tives.

Peut-être faut-il regret­ter un goût pro­noncé pour les gros let­trages quand il s’agit de repré­sen­ter les bruits des com­bats, des explo­sions, des détonations…

Un pre­mier album tru­cu­lent, fort plai­sant à décou­vrir tant pour l’histoire, le ton avec lequel elle est contée, les per­son­nages que pour un gra­phisme agréable à regarder.

serge per­raud

Oli­vier Gay (scé­na­rio) & Jona­than Aucomte (des­sin & cou­leur), Les Gar­diennes d’Aether — t.01 : Un héros impro­bable, Bam­boo, label “Dra­koo”, sep­tembre 2021, 48 p. – 10,95 €.