MY 30 YEARS. Cohérency in diversity : Sistema — Dematerializzazione — Testo (exposition)

Libé­rer les œuvres des artistes des clas­si­fi­ca­tions rigides

La Gale­rie Fuma­galli revit ses trente der­nières années en 2021 en pré­sen­tant un pro­gramme spé­cial d’initiatives. La direc­trice Anna­ma­ria Maggi a invité Lóránd Hegyi – his­to­rien de l’art, écri­vain et conser­va­teur hon­grois qui a dirigé de grands musées euro­péens au fil des ans – à conce­voir une série d’expositions. Ce pro­jet est unique et original.

Il s’agit de ne don­ner ni une pré­sen­ta­tion som­maire des trente der­nières années, ni aucune docu­men­ta­tion chro­no­lo­gi­que­ment struc­tu­rée et phi­lo­lo­gi­que­ment éla­bo­rée sur l’activité de la Gal­le­ria Fuma­galli mais de signa­ler son enga­ge­ment pro­fond pour cer­taines valeurs esthé­tiques basées sur l’authenticité, la sen­si­bi­lité d’un art qui veut reflé­ter l’intégralité des expé­riences humaines.

Chaque expo­si­tion pré­sente conjoin­te­ment le tra­vail de 3 artistes sur cer­tains thèmes spé­ci­fiques. Cha­cun est dou­ble­ment impli­qué dans la série car il se retrouve en dia­logue avec ceux qui l’accompagne. Sont pré­sen­tés pour cette deuxième étape conjoin­te­ment les œuvres d’Enrico Cas­tel­lani, Mau­ri­zio Nan­nucci et Peter Wue­thrich.

Cette expo­si­tion “Sis­tema – Dema­te­ria­liz­za­zione – Testo” tente de libé­rer les œuvres des 3 artistes des clas­si­fi­ca­tions historico-artistiques rigides. D’autant que ces créa­teurs révèlent des couches cachées de sens et évo­quant des domaines de pen­sée plus larges – et sou­vent inattendus.

Par exemple, le mono­chrome d’Enrico Cas­tel­lani devient la trace d’un pro­ces­sus créa­tif caché, presque nar­ra­tif, sem­blable à un texte. Quant à Wüt­trich, la pré­sence des livres est une indi­ca­tion de quelque chose qui n’est pas pré­sent. Le texte, avec son poten­tiel séman­tique, fait allu­sion à des dimen­sions imma­té­rielles et annonce sou­vent quelque chose de nou­veau, d’imaginaire, pas encore visible.

jean-paul gavard-perret

MY30YEARS. Cohé­rency in diver­sity : “Sis­tema — Dema­te­ria­liz­za­zione — Testo”, Enrico Cas­tel­lani, Mau­ri­zio Nan­nucci, Peter Wue­thrich, Gal­le­ria Fuma­galli, Via Bona­ven­tura Cava­lieri 6 / 20121 Milano, sep­tembre 2021.