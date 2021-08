Xavier Dorison & Ralph Meyer, Undertaker — t.06 : Salvaje

Dense et implacable

Jonas Crow, le cro­que­mort, est aux prises avec un ancien com­pa­gnon de rue avec qui, lorsqu’ils étaient enfants, il fai­sait les quatre-cents coups. Il s’attache à défendre des valeurs qui lui tiennent à cœur. Il est épris de jus­tice et, sous des dehors un peu abrupts et dérou­tants, il cache un cœur d’or et défend la veuve et l’orphelin. Mais Jonas n’est pas bien mora­le­ment. Il a laissé par­tir la femme de sa vie sans un geste, sans un mot pour la retenir.

Jonas, quitté par Rose Prai­rie, est déses­péré. Sid Beau­champ, un ami de jeu­nesse, devenu she­riff de Tuc­son, a besoin de lui pour rame­ner le corps du fils de José­phine Bar­clay, la plus riche veuve de la ville. Elle a imposé cette condi­tion pour épou­ser Sid. Or, péné­trer en ter­ri­toire apache est fort dan­ge­reux.

Sur place, Jonas apprend par Sal­vaje, une guer­rière, que le fils de José­phine était appelé l’Indien blanc, qu’il était son époux, le père de son enfant et l’âme de la résis­tance apache. Et, révèle-t-elle, c’est Sid qui l’a tué !

Jonas décide alors de rame­ner le corps en ter­ri­toire apache. Mais Sid s’y oppose et réagit vio­lem­ment. Il le fait pri­son­nier avec Sal­vaje, Chato, le fils de celle-ci et Keni­tei, un vieux guerrier.

Dans le train qui les ramène tous à Tuc­son, Sid se laisse aller à des confi­dences, décrit à Jonas com­ment vont se dérou­ler les funé­railles. Si Jonas raconte à José­phine la ver­sion pré­pa­rée par Sid, si les Apaches se tiennent tran­quilles, ils pour­ront retour­ner sains et saufs dans un réserve en Flo­ride. Sinon…

Mais quand cela ne veut pas aller…

Dans ce dip­tyque, Xavier Dori­son n’épargne pas son héros, le pla­çant dans des posi­tions dif­fi­ciles, le confron­tant à des choix dou­lou­reux face à des per­son­nages par­ti­cu­liè­re­ment ignobles. Le scé­na­riste signe un récit empreint d’une grande vio­lence où les aspects les plus sombres de l’humanité sont mis en scène. Il déroule une his­toire met­tant en lumière cer­tains des codes du wes­tern, dense en révé­la­tions et coups de théâtre.

Il anime une gale­rie de pro­ta­go­nistes cam­pés avec jus­tesse, aux carac­tères com­plexes, pré­sen­tant tous un inté­rêt mal­gré le côté très noir qu’ils peuvent avoir. Il est pas­sion­nant de suivre quelques-uns d’entre eux, han­tés par les choix qu’ils doivent assu­mer et par leur passé. On retrouve presque toutes les grandes émo­tions telles que la jalou­sie, la ven­geance, l’ambition…

Mais, cette noir­ceur est tem­pé­rée par des dia­logues enle­vés, les répar­ties toniques et cocasses, l’humour du cro­que­mort et ses pseu­dos paroles d’évangile, un évan­gile de son inven­tion. Un tel scé­na­rio ne peut rendre le meilleur de lui-même qui si la mise en images est à la hau­teur. Et là, avec un Ralph Meyer au mieux de sa forme, au talent qui déborde des planches, c’est un délice. Les per­son­nages sont magni­fiques et évo­luent dans des décors soi­gnés, minu­tieu­se­ment recons­ti­tués. Il ose des cadrages judi­cieux, plonge le lec­teur dans le cœur du récit, lui fait par­ta­ger les affres du drame.

Ce des­sin est servi par une mise en cou­leurs par­ti­cu­liè­re­ment réus­sie, œuvre com­mune de Ralph Meyer et Caro­line Delabie.

Ce sixième tome conforte tout l’intérêt que l’on peut por­ter à cette série aux scé­na­rii d’une grande finesse, aux intrigues par­ti­cu­liè­re­ment tra­vaillées et au gra­phisme qui est une fête pour l’œil.

Un tome 7 est d’ores et déjà annoncé : Mis­ter Prai­rie.

serge per­raud

Xavier Dori­son (scé­na­rio sur une idée ori­gi­nale de Ralph Mayer et Xavier Dori­son), Ralph Meyer (des­sin) & Caro­line Dela­bie (cou­leur), Under­ta­ker — t.06 : Sal­vaje, Dar­gaud, août 2021, 64 p. – 15,00 €.