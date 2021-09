Van Hove, Du côté de chez soi & Monographie

Quin­tes­sence de la féminité

Van Hove n’a cessé depuis les années 70 de s’inscrire dans une pein­ture figu­ra­tive et fémi­nine, inti­miste avec une vir­tuo­sité proche des maîtres anciens mais en les revi­si­tant. La gale­rie Jean-Marie Oger pro­po­ser à la fois une expo­si­tion de l’artiste accom­pa­gnée et une mono­gra­phie sur sa pro­duc­tion des quinze der­nières années.

Une telle peintre crée ses com­po­si­tions en col­la­bo­ra­tion étroites avec ses modèles — jeunes femmes — en par­tant d’une idée de sujet. Pen­dant de longues heures de pose, Fran­cine Van Hove met au point des atti­tudes en des­sin comme pour le tra­vail défi­ni­tif à l’huile sur toile.

Des motifs récur­rents, à savoir des natures mortes, sont insé­rées dans le tableau. Ces objets fami­liers par­ti­cipent à l’abandon de ses modèles sai­sis dans des gestes ordi­naires du quotidien.

Tout est saisi et embelli en une sorte de dia­pha­néité. Le temps semble sus­pendu dans des atti­tudes clas­sieuses mais sans emphase.

Le tout est pro­pice à la rêve­rie dans une per­fec­tion for­melle de la quin­tes­sence de la féminité.

Van Hove ne cherche en rien une pein­ture nar­ra­tive. Tout reste ouvert sur un monde ima­gi­naire proche du réel mais comme édul­coré car débar­rassé de tout ersatz tri­vial.

Bref, l’artiste s’éloigne de l’agitation du monde en un exer­cice de dou­ceur et d’intimité.

jean-paul gavard-perret

Van Hove,

- Du côté de chez soi & Mono­gra­phie, du 28 sep­tembre au 9 octobre 2021,

– Mono­gra­phie Van Hove, texte de Jean-Marie Oger, 2021, 128 p.

Les deux Gale­rie Jean-Marie Oger, 75 bis, ave­nue de Wagram 75017 Paris.