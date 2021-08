Peter Tremayne, La jeteuse de sort

Fidelma est tou­jours aussi affû­tée dans ses déductions

Avec La jeteuse de sort, Peter Tre­mayne pro­pose la trente-et-unième enquête de Fidelma de Kil­dare, cette noble deve­nue une reli­gieuse de l’Église irlan­daise.

Fine juriste, elle est ame­née à tra­quer la vérité dans les diverses contrées de l’Irlande au VIIe siècle de notre ère.

En 672, dans les Cuala, à l’abbaye du bien­heu­reux Cáem­gen (Kevin), l’abbé Dair­cell pen­ché sur le manus­crit qu’il reco­pie, est agacé par le bat­te­ment inin­ter­rompu de la cloche annon­çant des visi­teurs. Mandé à l’entrée, il ren­contre Cétach, un com­mer­çant de mau­vaise répu­ta­tion, qui a trouvé un cadavre sur son che­min. L’abbé le recon­naît. Il s’agit de Brocc le bre­hon (juge) de sa cou­sine, la prin­cesse Gel­géis qui, avec son inten­dant, venait pour le ren­con­trer. Sur les lieux, rien d’autre que ce cadavre. Où sont pas­sés ses deux com­pa­gnons ?

L’homme a reçu une flèche dans le dos et a été égorgé. Il a encore sa bourse en cuir sur lui qui ne contient plus qu’un caillou. Mais, le corps a été dis­si­mulé pen­dant près d’une semaine, puis déposé sur le che­min pour être décou­vert. L’abbé décide d’envoyer un de ses moines, un excellent cava­lier pour pré­ve­nir Colgú, le roi de Muman, de la dis­pa­ri­tion de sa fian­cée. Celle-ci l’avait aidé dans un com­plot fomenté par le roi de Lai­gin, Fia­na­mail qui vou­lait mar­cher contre Muman.

Fidelma, sa sœur, le convainc de ne pas lever une armée. Elle part enquê­ter dans un pays hos­tile en com­pa­gnie de Frère Eadulf, son mari, et de Enda, un guer­rier de la garde royale. Mais ce qu’elle découvre…

Cette fois encore la belle reli­gieuse rousse est confron­tée à une situa­tion qui met en péril l’équilibre de cette Irlande rela­ti­ve­ment stable poli­ti­que­ment. Le pays est divisé en cinq royaumes. Mais les rois doivent allé­geance au maître du royaume de Tara, qui pilote une struc­ture admi­nis­tra­tive et juri­dique qui coiffe l’ensemble.

L’Église, à l’époque, était indé­pen­dante de Rome car de nom­breux points théo­lo­giques les séparent.

Avec cette héroïne, le roman­cier explore toutes les contrées de l’Irlande du Haut-Moyen Âge, que ce soit dans le domaine géo­gra­phique, poli­tique, social, reli­gieux, arti­sa­nal, indus­triel, cultu­rel… Il pro­pose de fines remarques sur les com­por­te­ments humains des indi­vi­dus de cette époque, com­por­te­ments qui n’ont guère évo­lué, pour ne pas dire qu’ils ont régressé ‚dans cer­tains domaines et dans cer­taines régions du globe.

Évo­quant un monas­tère, il parle de : “…ces com­mu­nau­tés mas­cu­lines obnu­bi­lées par le beau sexe et les rela­tions char­nelles.” Il décrit l’importance des peurs pri­mi­tives ancrées en cha­cun de nous, peurs qui, mal­gré les ten­ta­tives reli­gieuses, ne sont pas éra­di­quées et res­tent vives comme ces croyances aux démons, cette appré­hen­sion des ténèbres.

Cette société était éga­li­taire. Les femmes étaient pro­té­gées par un ensemble de lois et pos­sé­daient des droits iden­tiques à ceux des hommes. On était à des années-lumières de ce que l’on peut consta­ter aujourd’hui dans les trois quarts de la Terre. Certes, on pour­rait s’étonner que des gens du peuple uti­lisent un voca­bu­laire assez relevé comme ce char­ron d’un vil­lage perdu dans une contrée sau­vage qui inter­roge : “Dans quel des­sein ?“

Avec un style fluide, une écri­ture agréable à lire et un art du récit, Peter Tre­mayne offre des his­toires soli­de­ment docu­men­tées, pas­sion­nantes à suivre tant pour l’héroïne que pour les gale­ries de pro­ta­go­nistes qui l’entourent et les sujets abordés.

serge per­raud

Peter Tre­mayne, La jeteuse de sort (The Shapeshifter’s Lair), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Corine Der­blum, Édi­tions 10/18, coll. “Polar”, 396 p. — 14,90 €.