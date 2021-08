Faith, Hope and Charity (Alexander Zeldin)

Montrer ce qui n’est pas visible

La cui­si­nière com­mence à s’installer der­rière ses four­neaux ; la mise en place des tables est méti­cu­leuse : l’opérateur est un rem­pla­çant qui osten­si­ble­ment s’applique. Des êtres bri­sés par la vie mani­festent à leur manière une socia­lité pré­caire. Fra­giles, au bord de la rup­ture, ils vivent tout haut les doutes que les autres éprouvent en sour­dine.

Les scènes sont entre­cou­pées de moments sombres, gron­de­ments d’orages et de ton­nerre qui donnent une épais­seur au pro­pos. Une com­mu­nauté fra­gile se consti­tue de façon chao­tique, cha­cun n’étant plus à même que de mon­trer ses failles. C’est tout ce qui reste de liens aux pauvres gens qui frottent leur détresse sans par­ve­nir à l’apaiser, ris­quant tou­jours par leur mal­adresse de l’attiser.

Théo­dore Zel­din pro­pose un docu­men­taire qui, par son dépouille­ment, témoigne de la grande pré­ca­rité des per­sonnes expo­sées aux dif­fi­cul­tés éco­no­miques et sociales. Il s’agit de mon­trer ce qui n’est pas visible : des êtres en per­di­tion lente, sou­mis à leur propre fra­gi­lité, éprou­vés dans ce qu’ils ont de plus cher, dans ce qui leur reste de cha­leur humaine.

Fina­le­ment on assiste au démé­na­ge­ment du local qui va être fermé par les auto­ri­tés. Par les échanges les plus banals et les plus répé­ti­tifs, les termes usi­tés épluchent ces êtres à vif, qui sont tout ce qu’ils montrent parce qu’ils ont trop à cacher, pri­son­niers d’un passé qui ne sait pas se faire oublier.

Moins les mots sont nom­breux, plus ils sont lourds.

Ils ne se donnent que pour dire les nœuds qui enserrent les vies jusqu’à les rendre invivables.

chris­tophe giolito

Faith, Hope and Charity

texte et mise en scène Alexan­der Zeldin

Avec Lucy Black, Tia Dutt, Lle­wella Gideon, Tri­cia Hit­ch­cock, Dayo Kole­sho, Joseph Lang­don, Shel­ley McDo­nald, Michael More­land, Sean O'Callaghan, Bobby Stall­wood, Posy Ster­ling, Hind Swareldahab.

Scé­no­gra­phie, cos­tumes Nata­sha Jen­kins ; lumière Marc Williams ; son Josh Anio Grigg ; tra­vail du mou­ve­ment Mar­cin Rudy.

Théâtre de l'Odéon – ate­liers Ber­thier 75017 PARIS

avec le Fes­ti­val d’Automne à Paris

en anglais, sur­ti­tré en fran­çais — durée esti­mée 2h

du 16 juin au 26 juin aux ate­liers Berthier

