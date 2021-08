Hélène Bessette, Élégie pour une jeune fille en noir

A bout de souffle

Voici le feuillage humain. Et le pas­sage en force pour que la vie ait encore à rendre bien plus qu’un fan­tôme.

Hélène Bes­sette lui rend tout ce qu’elle lui a volé. Sur­tout un amour. Non : l’amour pour celle qui est le sujet d’un tel chant.

D’où un tra­vail quasi sonore de recou­vrance.

Le chant déchiré, déchi­rant face à la crainte d’un dépé­ris­se­ment sale auquel l’aimée trop tôt dis­pa­rue a échappé dans ce qui fut néan­moins pour l’aimante un naufrage.

Restent les images comme en effa­ce­ment. Res­tent les vocables faits d’échos et de résur­gences dans la langue intem­pes­tive qui carac­té­rise les livres de Bes­sette :

“télé­phones télé­phones télé­phones télé­phones télé­phones télé­pho

Métro­po­li­tains métro­po­li­tains métro­po­li­tains métro­po­li­tains métro

Tea-rooms tea rooms buf­fet res­tau­rants tea-rooms jour­naux tea, Je suis tom­bée de l’autobus

Tea-room res­tau­rants res­tau­rants buf­fets maga­sins tea-room rue

Royale Harrod’s tea-room yachts voiles tea-rooms

under­ground under­ground

J’suis tom­bée du bus

je suis tom­bée du bus”

L’auteure fait qu’aucun trait ne soit tiré. Et d’ajouter :

“Tes yeux bais­sés sur le Des­tin

nommé dix-huit

Tu avais bien dix-huit ans

Avec ce grand deuil en place de blanc

N’est-ce pas?

Que va-t-elle deve­nir

pen­sait ton visage livide angoissé

angoissé

par ce qu’on avait fait de Toi”.

Demeure pour le dire le mou­ve­ment sans fin de l’écriture. Peu à peu, tout se réduit au presque dépouille­ment. Ne res­tent que les images sourdes. Elles ne retranchent rien. Elles ajoutent de l’organique tout en creu­sant un vide.

Hélène Bes­sette avance dans la langue pour la déblo­quer en cap­tant la rumeur des mots dans la rigueur d’un cer­tain mutisme obligé mais sou­dain biffé.

Il s’agit désor­mais d’œuvrer contre la mau­vaise nos­tal­gie et son chaos.

Le vide peut créer le concret même si l’interrogation ne com­porte pas de réponse puisqu’elle semble but­ter sur cette fin venue trop vite.

Bruit. Écoute. Écorce.

Une fois les larmes par­tiel­le­ment séchées, ce ne sera pas l’oubli mais une réver­bé­ra­tion qui est reconduite.

Reste l’espoir de ce seuil vola­til. La quête s’applique à recueillir les mots les plus essen­tiel­le­ment humbles pour ten­ter de reprendre pied. Et le lan­gage conduit encore à des décou­vertes.

Il s’agit de convo­quer le corps et l’esprit dans l’étroitesse des mots et des images même si entre eux l’abîme est creusé.

Il ne suf­fit pas pour autant de répé­ter à l’envi que le sujet n’existe plus et de lui four­nir en néga­tif une consis­tance ” morale “.

A s’enfermer dans une atti­tude d’obstruction devant la mort, se crée une fausse liberté.

Bref , Hélène Bes­sette dis­pa­rue en 2000 écri­vit pour oser affir­mer une perte aussi impos­sible qu’inachevée.

Et offrir à l’oreille et la gorge des phrases par-delà le temps.

jean-paul gavard-perret

Hélène Bes­sette, Élé­gie pour une jeune fille en noir, Éta­bli et pré­senté par Yoann Thom­me­rel, Edi­tions Nous, Paris, 2021, 160 p. — 21,00 €.