Les grands romans du scandale – Saison 3 (Arte)

Des gémo­nies au pan­théon

Vili­pen­dés lors de leur paru­tion pour accé­der au fil du temps au sta­tut de chef-d’œuvre : la pas­sion­nante col­lec­tion docu­men­taire «Les grands romans du scan­dale» revient avec de nou­velles his­toires lit­té­raires et leurs auteurs dont les écrits enga­gés résonnent encore aujourd’hui.

Les liai­sons scan­da­leuses

Mer­veilleux outil de réflexion sur la condi­tion fémi­nine, satire sociale annon­çant la révo­lu­tion, manuel liber­tin… Les liai­sons dan­ge­reuses de Cho­der­los de Laclos, qua­li­fié à sa paru­tion de livre « sata­nique » est aujourd’hui consi­déré comme l’un des chefs d’œuvre de la lit­té­ra­ture et a ins­piré quelques-uns des plus grands cinéastes contem­po­rains. Du scan­dale à la consé­cra­tion, ce film raconte un roman culte, tout à la fois pro­fon­dé­ment enra­ciné dans son époque et vibrant d’actualité.

Le pro­cès d’Emma Bovary

Madame Bovary, pre­mier roman de Gus­tave Flau­bert, pro­voque dès sa publi­ca­tion un tollé. La cen­sure poin­tilleuse du second Empire s’alarme et fait un pro­cès à son auteur.

Selon l’accusation, le roman glo­ri­fie l’adultère. Selon la défense, il incite à la vertu et montre l’horreur du vice. Entre ces deux visions, une héroïne est née, Emma Bovary qui devien­dra une icône de la lit­té­ra­ture et un livre qui affirme aujourd’hui encore sa puis­sance roma­nesque et sa moder­nité.

Tueur, tra­der et psy­cho­pathe

L’Amérique de Bret Eas­ton Ellis

Début des années 90, la publi­ca­tion contro­ver­sée du roman Ame­ri­can Psy­cho fait l’effet d’une bombe. Vendu à plus d’un mil­lion d’exemplaires aux Etats-Unis, ce livre véné­neux, est une plon­gée dans le cer­veau malade d’un yup­pie tueur en série. Ellis a alors 27 ans et a déjà écrit deux romans cultes. Il est adulé, détesté, mal com­pris, et sou­vent confondu avec ses per­son­nages. Voici le roman d’un roman, celui d’une Amé­rique à la dérive.

Lolita, méprise sur un fan­tasme

Lolita, le roman phare de Vla­di­mir Nabo­kov, ne cesse de faire scan­dale depuis sa publi­ca­tion il y a près de soixante-cinq ans. Mal­gré de nom­breuses édi­tions, plu­sieurs adap­ta­tions ciné­ma­to­gra­phiques, et des ana­lyses suc­ces­sives, le roman conserve aujourd’hui encore sa répu­ta­tion de texte por­no­gra­phique et trans­gres­sif.

Le per­son­nage de jeune nym­phette pro­vo­cante ima­gi­née sur le papier est devenu un fan­tasme mon­dial et à l’époque post #MeToo le sort de cette héroïne ado­les­cente nous inter­pelle plus que jamais.