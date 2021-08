Ragusa Foto Festival, Le Désir

Le Désir — concept s’il en est exten­sible à sou­hait — est le thème du 9ème Ragusa Foto Fes­ti­val.

Il est situé en lieu unique de Sicile : la ville baroque de Ragusa Ibla, site du patri­moine mon­dial de l’UNESCO.

L’objec­tif du Fes­ti­val — pro­duit par l’Associazione Anti­rug­gine sous le patro­nage du Minis­tero dei Beni Cultu­rali avec la col­la­bo­ra­tion de nom­breuses ins­ti­tu­tions — depuis ses débuts, est de faire le point sur les dif­fé­rents lan­gages des médiums visuels et d’offrir aux jeunes pho­to­graphes l’occasion de ren­con­trer des pro­fes­sion­nels pour mettre en œuvre leurs propres pro­jets.

Le Fes­ti­val sou­tient les jeunes artistes tout en valo­ri­sant le ter­ri­toire sici­lien. Cette année, 20 pro­jets ita­liens ou inter­na­tio­naux ont été sélec­tion­nés. Citons par exemple ceux de Fede­rico Arcan­geli :“Plea­sure Island”, João Hen­riques :“School Affairs”, Gio­vanni Pre­sutti :“Give me liberty or give me death” ou encore “Simon Van Geel Mega­lo­ma­nia : “Delu­sions of Grandeur”.

La 9e édi­tion du Fes­ti­val met en consé­quence en lumière quelques points majeurs de l’innovation pho­to­gra­phique axée sur les pro­blé­ma­tiques poli­tiques et sociales du temps.

Concep­tuels ou docu­men­taires, ces pro­jets ouvrent sur une visi­bi­lité qui témoigne de la réa­lité et des émo­tions des lieux et des personnes.

C’est aussi un moyen de valo­ri­ser le tra­vail des étu­diants en pho­to­gra­phie, dont les pro­jets sélec­tion­nés sont pré­sen­tés au sein du Fes­ti­val.

L’objectif vise aussi à ren­for­cer le par­te­na­riat ita­lien avec “Blur­ring the Lines”, pro­gramme inter­na­tio­nal de recherche de talents.

jean-paul gavard-perret

Ragusa Foto Fes­ti­val, Le Désir, Ragusa, du 24 juillet 2020 au 29 août, 2021.