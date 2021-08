Lorenzo Linthout, Twelve by twelve

Miroir ren­versé de la conformité

Lorenzo Lin­thout est né en 1974 à Vérone. Très tôt attiré par la pho­to­gra­phie, il s’oriente vers l’architecture. Et ce pas­sage par les arts appli­qués n’est pas sans influen­cer son tra­vail.

Pour preuve, les quatre livres qu’il a publiés : “Archi­tec­tu­ral visions”, “The silent cities”,“Abandoned places” et “Ver­ti­cal buil­dings”.



A la suite de ce der­nier, la série “Twelve by twelve” est une sorte de pro­ces­sus à contrainte ouli­pienne : prise sur de véri­tables bâti­ments, chaque façade est com­po­sée de douze colonnes et de douze ran­gées de fenêtres.

Il suf­fit non de s’y jeter mais de s’y lais­ser prendre pour croire en l’enchantement là où pour­tant sur de tels façades rien n’est pro­pice au caprice.

Existe néan­moins une invi­ta­tion à la tra­ver­sée des appa­rences sous leur aspect mesuré et placide.

Mais l’effet de répé­ti­tion crée un sou­lè­ve­ment, un miroir ren­versé de la confor­mité par l’exaspération créée et où nos lieux prennent une forme d’abstraction figurative.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Lin­thout, Twelve by twelve , 2021.

http://www.linthout.it