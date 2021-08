Ingrid Chabbert & Camille K., Autobiographie d’une Courgette

Un récit drôle et poi­gnant sur un sujet difficile

Le scé­na­rio d’Ingrid Chab­bert est l’adaptation d’un roman, au titre épo­nyme, signé par Gilles Paris et paru en 2002 chez Plon. Ce fut un suc­cès, le livre s’est vendu à plus de 300 000 exem­plaires et a été tra­duit en vingt langues. Il a fait l’objet de deux adap­ta­tions ciné­ma­to­gra­phiques, l’une pour la télé­vi­sion en 2007 sous le titre C’est mieux la vie quand on est grand, la seconde un film d’animation pour le cinéma en 2016 sous le titre Ma vie de Cour­gette.

Icare, qui est sur­nommé Cour­gette, décide de tuer le ciel car les nuages font du mal à sa mère, han­di­ca­pée et alcoo­lique. Il asso­cie ciel, nuages gris et gifles. Il s’empare du pis­to­let rangé dans une com­mode et sort pour tirer. Le bruit alerte sa mère qui, vou­lant lui prendre l’arme, déclenche le coup de feu qui lui est fatal. Cour­gette se réfu­gie au gre­nier comme il en a l’habitude pour échap­per aux raclées.

Lorsqu’un voi­sin passe la tête par la trappe, le gar­çon lui jette des pommes. C’est Ray­mond, un gen­darme, qui l’apprivoise. Sa mère morte, son père parti depuis long­temps avec une poule pour faire le tour du monde, un juge confie Cour­gette au foyer des Fon­taines. Emmené par Ray­mond, il est accueilli par la direc­trice et prise en charge par Rosy, l’animatrice.

Il fait connais­sance avec ses cama­rades de chambre, Ahmed qui pisse au lit, Simon, pro­vo­ca­teur et violent… Tous, comme lui, ont eu une enfance bles­sée.

C’est la décou­verte d’une nou­velle école, l’attente de la visite de Ray­mond qui s’est atta­ché à lui. Et c’est l’arrivée de Camille ame­née par sa tante…

Cour­gette est l’un de ces nom­breux enfants qui ont des parents en grandes dif­fi­cul­tés. Son père est parti avec une autre femme. Sa mère a perdu l’usage d’une jambe dans un acci­dent d’auto. Elle sombre dans une dépres­sion qu’elle soigne avec de la bière et du whisky.

Cour­gette a besoin d’amour et com­prend mal­adroi­te­ment, du haut de ses neuf ans, les dif­fi­cul­tés de sa mère et tente de l’aider. L’accident l’amène à décou­vrir un autre uni­vers, des gens aussi cas­sés mais qui ont su sur­mon­ter les trau­ma­tismes de drames identiques.

Ingrid Chab­bert adapte au plus près l’œuvre ori­gi­nale, pri­vi­lé­giant la pre­mière per­sonne, en l’occurrence Cour­gette. Elle expose son point de vue d’enfant, pré­ser­vant une inno­cence et une naï­veté qui rendent le per­son­nage très atta­chant. Met­tant en avant les pen­sées du jeune héros, elle livre un récit juste, empreint de spon­ta­néité.

Cette tra­gé­die, ce pla­ce­ment dans ce foyer va per­mettre à l’enfant de débu­ter une nou­velle vie, de se sen­tir inté­gré dans un groupe, presque une famille. Et le rap­pro­che­ment avec Camille va lui ouvrir des pers­pec­tives sen­ti­men­tales capables de soi­gner tous les maux.

Pour la mise en images, Camille K. a choisi le dépouille­ment. Elle pro­pose des illus­tra­tions simples, presque enfan­tines. Elle campe les per­son­nages avec des traits syn­thé­tiques, à mi-chemin entre réa­lisme et cari­ca­ture mais tou­jours très expli­cites tant pour les atti­tudes que les sen­ti­ments. Les décors sont esquis­sés pour lais­ser l’œil se fixer sur l’essentiel en fait, les per­son­nages. Elle a retenu des cou­leurs douces qui s’accordent par­fai­te­ment aux ambiances défi­nies par le scé­na­rio. Elle met régu­liè­re­ment des des­sins du héros, des­sins réa­li­sés à la façon d’un enfant.

Les auteures offrent une adap­ta­tion par­ti­cu­liè­re­ment réus­sie, fai­sant pas­ser, mal­gré les thé­ma­tiques dif­fi­ciles, un récit qui les traite avec jus­tesse, opti­misme, humour, met­tant en avant les aspects posi­tifs que peuvent avoir des situa­tions difficiles.

serge per­raud

Ingrid Chab­bert (scé­na­rio à par­tir du roman au titre épo­nyme de Gilles Paris) & Camille K. (des­sin et cou­leurs), Auto­bio­gra­phie d’une cour­gette, Édi­tions Phi­léas, avril 2021, 128 p. – 17,90 €.