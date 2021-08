Jean-Charles Kraehn & Stefano Carloni, Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge — t.02 : “Les chiens de mer”

Le retour réussi d’un fameux pirate

Le per­son­nage de Barbe-Rouge est né sous la plume de Jean-Michel Char­lier et le crayon de Vic­tor Hubi­non le 29 octobre 1959 dans Pilote. Depuis, nombre de scé­na­ristes et des­si­na­teurs ont œuvré à pour­suivre ses aven­tures.

Le der­nier binôme en date, Jean-Charles Kraehn et Ste­fano Car­loni, pro­pose un pre­mier dip­tyque avec un héros qui, s’il a changé de sta­tut en deve­nant Cor­saire du Roy, n’a rien perdu de sa combativité.

Les Espa­gnols, qui se sont empa­rés du Fau­con Noir et de son pro­prié­taire, sont alar­més quand ils découvrent le sol­dat qui gar­dait Barbe-Rouge avec le crâne fra­cassé, qu’ils constatent l’évasion du cor­saire sur une barque. Le com­man­dant décide de cer­cler avec les deux autres voi­liers et affecte soixante sol­dats à Hor­ni­gold pour s’emparer du Spectre et de ses pri­son­niers. En effet, celui-ci détient Éric, Baba et Triple-Pattes. De loin, l’Édenté et se hommes ont suivi les Espa­gnols, mais ils se sont fait dis­tan­cer.

Dans la plan­ta­tion du Spectre, Concha, sa maî­tresse, rend visite aux pri­son­niers. Elle veut pro­po­ser un mar­ché à Éric et lui révé­ler un secret. Mais celui-ci, se sou­ve­nant de situa­tions dif­fi­ciles avec elle, l’éconduit.

Hor­ni­gold, guidé par Edward, fond sur les pirates qui gardent la plan­ta­tion. On lui conseille d’attendre le jour pour aller plus loin car la baie, de nuit, est dan­ge­reuse.

Sur le Fau­con Noir, le jeune Rico, pour faire pas­ser la mau­vaise nour­ri­ture, pro­pose à la garde res­treinte du rhum de la réserve per­son­nelle de Barbe-Rouge. Puis, il va pré­ve­nir son héros qui sort alors de la cachette où il s’était réfu­gié après sa fausse éva­sion.

Dans la plan­ta­tion, l’esclave de Concha fait pas­ser un mes­sage de la part de sa maî­tresse à Éric. Voilà Barbe-Rouge et son fils capables de reprendre leurs affaires en main. Mais, est-ce pos­sible face aux nom­breux enne­mis qu’ils doivent affronter ?

Le contexte poli­tique et his­to­rique retenu par Jean-Charles Kraehn per­met de se faire une idée de la situa­tion com­plexe qui régnait dans les Caraïbes sous le règne de Louis XV. Si une paix rela­tive semble régner, les Espa­gnols, les Fran­çais et bien sûr, les Anglais, tentent de se rendre maîtres du maxi­mum de ter­ri­toires et donc, de richesses. Mais le scé­na­riste s’appuie éga­le­ment sur la convoi­tise de tout un groupe de per­son­nages pour s’emparer du tré­sor de Barbe-Rouge. Ce der­nier a accu­mulé une belle for­tune au cours de ses années de pillage.

Avec un clin d’œil, Jean-Charles Kraehn renoue avec les débuts du héros en lui fai­sant prendre sous son aile le petit Rico comme Barbe-Rouge l’avait fait, dans les toutes pre­mières pages de 1959, en recueillant Éric. Ce second tome place l’action au pre­mier plan. C’est une suc­ces­sion de coups de théâtre, de rebon­dis­se­ments entre des groupes aussi pug­naces les uns que les autres où la tra­hi­son fleu­rit, où la mort se régale en comp­tant les victimes.

Stefano Car­loni, qui assure tout le gra­phisme, a retenu un des­sin au trait mêlant moder­nité et clas­si­cisme pour un résul­tat réa­liste, effi­cace. Il soigne les décors et les nom­breuses scènes d’action.

Avec Les chiens de mer, les auteurs offrent un second volet dyna­mique qui ravira tous les ama­teurs de récit de pira­te­rie, les amou­reux de grand large. Un troi­sième tome est annoncé, sans doute le départ d’un nou­veau diptyque.

serge per­raud

Jean-Charles Kraehn (scé­na­rio) & Ste­fano Car­loni (des­sin et cou­leur), Les nou­velles aven­tures de Barbe-Rouge - t.02 : Les chiens de mer, Dar­gaud, août 2021, 56 p. – 15,00 €.