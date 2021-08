Emotion brute

Grâce, entre autres, à Björk et Sigur Rós, on savait que l’Islande ne man­quait pas de talents musi­caux. Le trio de Vök le confirme.

Avec eux lui, de l’île mys­té­rieuse par­vient une pop élec­tro­nique effer­ves­cente et pleine d’émotions, de songe. Le tout en des mélo­pées un rien dan­ce­floor.

Chaque titre est une expé­rience sonore cohé­rente même si cha­cun pour­rait faci­le­ment se pré­sen­ter seul comme un single épique et plein d’énergie en rien éner­vée. Une magie sonore se trans­met par une palette de sons.

De l’électrique “Night &Day” avec ses voix hale­tantes et des sec­tions de syn­thé envo­lées, jusqu’à la pul­sa­tion séduc­trice de “No Direction”.

Quel que soit l’outil ou l’instrument mis en pre­mier plan, l’album navigue dans une force crois­sante et une varia­tion de tex­tures qui ne peuvent paraître mono­tones que pour un audi­teur peu atten­tif.

Mar­grét Rán et sa voix incom­pa­rable règnent sur le trio.

Son talent, sa créa­ti­vité, ses mélo­dies vocales lui per­mettent de se réin­ven­ter sans cesse. L’artiste se met au ser­vice d’une émo­tion brute qui donne à l’album un accent de vérité.

Elle devient le dia­mant de cet opus tout en majesté.

jean-paul gavard-perret

Vök, In the Dark, Label Net­te­werk, 2020.