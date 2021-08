Pina Chianrandà, Streets / Moments

Racon­ter toute une histoire

Pina Chia­randà est née en Sicile. Elle a étu­dié les arts et la phi­lo­so­phie à Milan.

Elle a com­mencé sa car­rière pho­to­gra­phique en s’intéressant à l’architecture et en y recher­chant tou­jours les par­ties les plus signi­fi­ca­tives des construction.

Elle pro­cède tou­jours de la même manière dans ses por­traits. En noir et blanc car ils n’existent pas mais per­mettent de voir com­ment s’y per­çoit la lumière.

Et sans la cou­leur, le mes­sage devient plus direct.

Pour Pina Chia­randà, un(e) pho­to­graphe est d’abord celui ou celle qui raconte une image : “Être un bon pho­to­graphe équi­vaut à être un bon conteur, car on ne peut pas tou­jours être là pour expli­quer le sens inté­rieur de leurs pho­tos à tous ceux qui les regardent.” écrit-elle.

Les pho­tos elles-mêmes doivent racon­ter toute une histoire.

L’Ita­lienne le réa­lise dans un art accom­pli de la perfection.

jean-paul gavard-perret

Pina Chian­randà, Streets / Moments, 2021.

https://www.pinachiaranda.com/