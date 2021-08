Annie Degroote, Des cendres sur nos cœurs

Une guerre oubliée

Annie Degroote explore, depuis de nom­breuses années, l’Histoire des Flandres fran­çaises, sa région natale.

Avec Des cendres sur nos cœurs, son dix-neuvième livre, elle raconte les guerres que se sont livrés catho­liques et réfor­més dans la seconde moi­tié du XVIe siècle dans cette région et les chan­ge­ments poli­tiques qu’elles ont entraînés.

En intro­duc­tion, elle décrit la prise de Thé­rouanne, ce bas­tion fran­çais cher à Fran­çois Ier, par les troupes de Charles Quint et la fuite d’une famille de petite noblesse.

Puis, elle pro­jette son récit dix ans plus tard.

Loup Dare­de­ville, à qua­torze ans, est élève à l’école latine d’Armentières. Il ambi­tionne d’entrer à l’université de Lou­vain. En ren­trant chez lui, parce que son père le demande, il sauve la vie de la com­tesse d’Egmont dont le che­val s’est emballé. Séduite par son rap­port à l’animal, elle lui pro­pose d’entrer à son ser­vice comme page. Ravi, il hésite cepen­dant mais il finit par accep­ter cette pro­po­si­tion qu’il juge unique pour inté­grer l’univers de la noblesse, des gens de pou­voirs.

Il part pour Bruxelles pour ser­vir Sabine de Bavière, l’épouse du comte Lamo­ral d’Egmont, gou­ver­neur de Flandres et d’Artois, sei­gneur d’Armentières.

Depuis quelques temps, des ten­sions s’accroissent entre Espa­gnols et Fla­mands, entre catho­liques et hugue­nots. La reli­gion, omni­pré­sente, génère des conflits qui s’enveniment. Loup, catho­lique, va se trou­ver entraîné dans une lutte déchi­rante. Il va devoir, à son corps défen­dant, prendre parti dans cette véri­table guerre qui va oppo­ser, même au sein de familles, les tenants du catho­li­cisme et ceux de la reli­gion réfor­mée.

Cette der­nière a su convaincre une large par­tie des habi­tants de Flandres. Les prêches cal­vi­nistes séduisent avec cette approche loin des messes en latin et des indulgences.

Avec ce nou­veau roman, Annie Degroote braque le pro­jec­teur sur des évé­ne­ments avé­rés, sur une par­tie de l’Histoire qui a été volon­tai­re­ment effa­cée, condam­née à l’oubli par un catho­li­cisme triom­phant. Si Loup Dare­de­ville est un per­son­nage de fic­tion, il fré­quente nombre de pro­ta­go­nistes authen­tiques de cette époque, à com­men­cer par Lamo­ral d’Egmont, un fameux capi­taine qui a payé de sa vie une volonté d’apaisement, de ras­sem­ble­ment.

Il fait par­tie de cette haute-noblesse des Pays-Bas favo­rable à une approche plus modé­rée contre un roi Phi­lippe II, éta­bli à Madrid, par­ti­san d’une posi­tion dure face à la mon­tée du culte réformé. Il donne un pou­voir illi­mité à l’Inquisition.

La roman­cière ne fait pas preuve de mani­chéisme et s’attache à mon­trer les diver­gences au sein de chaque camp. Elle donne à réflé­chir quand elle décrit la com­po­si­tion de l’armée de Charles Quint qui assiège Thé­rouanne. Et ce sont les des­truc­tions des lieux de cultes, le sac­cage de la cathé­drale d’Anvers par les Gueux, la chasse aux images par les cal­vi­nistes, sachant que les sculp­teurs étaient sou­vent dési­gnés comme des ima­giers.

C’est aussi le rap­pel des tor­tures, des bûchers, des exé­cu­tions, de ces femmes qu’on enterre vivantes…

La roman­cière s’est livrée à un tra­vail excep­tion­nel de recherches et de docu­men­ta­tion. Elle fait revivre les débuts de l’imprimerie avec Chris­tophe Plan­tin, par­ta­ger le quo­ti­dien de Brue­gel à Bruxelles. Elle évoque Erasme et sa phi­lo­so­phie… Elle fait œuvre, éga­le­ment, de guide tou­ris­tique en fai­sant la des­crip­tion de lieux emblé­ma­tiques comme la ville de Gand, le Palais de Cou­den­berg à Bruxelles, la Bourse d’Anvers…

Des cendres sur nos cœurs fait revivre une période cru­ciale pour une région, une his­toire pas­sion­nante dans la grande His­toire sur les pas d’une gale­rie de pro­ta­go­nistes par­fai­te­ment mise en scène.

serge per­raud

Annie Degroote, Des cendres sur nos cœurs, Les Presses de la Cité, coll. “Terres de France”, avril 2021, 512 p. – 21,00 €.