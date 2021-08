Fouad El Etr, Là où finit ton corps & Irascible silence

Retour vers l’impossible

C’est parce qu’il y a l’intuition de l’innommable que se lève le désir de le nom­mer. Sur­tout ce qui pour chaque poète est essen­tiel. “Indi­cible silence” comme “Là où finit ton corps” reste à ce titre des poèmes majeurs ou l’effort dit poé­tique est retour vers cet impos­sible qui est para­doxa­le­ment la condi­tion de la pos­si­bi­lité du poème même si cha­cun d’entre eux pos­sède sa néces­saire “défaillance”.

Dire est tou­jours “mal dire” comme écri­vait Beckett mais pour dire mieux.

C’est pour­quoi les re-présentations sta­bi­li­sées des femmes aimées détruisent un clas­si­cisme de la figu­ra­tion pour que fasse pres­sion l’innommable du réel ou de l’expérience amou­reuse. Et ce, en excé­dant les approches acquises par une régé­né­ra­tion for­melle faite de mots et de for­mu­la­tions simples mais où chaque mot est pesé pour mon­trer ce qui se passe : “Quand tu déplies / Jusqu’aux étoiles / Tes jambes / Et me dis­sous / Dans ta beauté acide / Foie reins coeur moelle”.

Manière d’exprimer “ce qui com­mence là où le sens s’arrête” (Lacan). Cela, en trou­vant des équi­va­lents sonores aux sons du silence comme à l’irruption de l’innommable qui passe ici par une aven­ture poé­tique conséquente.

Fouad El Etr ne se sous­trait pas à une telle som­ma­tion. ll ne veut et peut vouer son tra­vail à l’insignifiance et à l’obsolescence.

D’étape en étape, il mène de front la quête des solu­tions for­melles de poèmes décou­pés et mis en ten­sion quitte à ce qu’ils se détruisent l’un l’autre dans néan­moins la puis­sance posi­tive d’un exer­cice de “change”.

jean-paul gavard-perret

Fouad El Etr,

– Là où finit ton corps,

– Iras­cible silence, La Déli­rante Edi­tions, 48 p. et 58 p.