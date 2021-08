Gwenaël & Élisa Ferrari, Le Serment de l’acier — t.01 : “Une gloire fantôme” & t.02 : “La Chute des seigneurs”

Cacher la vérité à tout prix

L’action se déroule dans un monde où coha­bitent, plus ou moins bien, dif­fé­rents peuples. La guerre civile s’est ter­mi­née par la prise d’une ville, une der­nière bataille gagnée par des indi­vi­dus consi­dé­rés comme des héros dans leur pays. Mais qu’en est-il réel­le­ment ?

Gwa­naël inter­roge la notion même de héros, celui qui, à un moment donné, a per­mis de dénouer une situa­tion. Mais le héros d’un pays n’est-il pas le bour­reau d’un autre ? Un humo­riste fran­çais se deman­dait ce qui pous­sait les Anglais à don­ner à leurs places, monu­ments, gares ou sta­tions de métro des noms de défaites : Tra­fal­gar, Waterloo…

Une guerre civile a ravagé le Vaste Pays que se par­tagent six peuples. Elle s’est finie il y a cinq ans par la bataille de Revanne. Mais l’assassinat d’un héros de la guerre, un des Fau­cons du Prince Onarque, remet les nations en ébul­li­tion. Il a été tué par des flèches que seuls les Syl­vestres savent tra­vailler. Or, ceux-ci sont deve­nus des alliés des Onarques.

Estèla Ascen­sal, une jeune auxi­liaire de la garde, est appe­lée en ren­fort pour enquê­ter sur ce meurtre car elle pos­sède des dons par­ti­cu­liers. La recherche d’indices l’amène à consul­ter les notes d’un scribe dis­paru alors qu’il était en route vers Revanne.

Paral­lè­le­ment, Aelis Men­di­gal, une guer­rière, est par­tie à la recherche de ce scribe. Elle s’est jointe à une cara­vane de Roma­nis, un peuple nomade. Vuk Ciga­nin, sera son guide pour tra­ver­ser des ter­ri­toires hostiles.

En sau­vant le scribe, Aelis découvre ce qui s’est passé lors de la der­nière bataille, le siège de la ville de Revanne. À Tor­rède, la capi­tale onarque, les fes­ti­vi­tés autour du tour­noi de Rampa, cette tra­di­tion sécu­laire, battent leur plein. L’archer assas­sin rôde tou­jours. Et le second Fau­con du roi, un héros, est tué d’une flèche. Pour la jeune garde la ten­sion est énorme alors qu’Aelis tra­verse, en com­pa­gnie du scribe blessé, des régions hos­tiles où un ensemble de per­sonnes semblent déter­mi­nées à ne pas voir la vérité révélée…

À lire le scé­na­rio, à suivre les anta­go­nistes qui sourdent entre les peuples, on ne peut s’empêcher de pen­ser à des pays d’Afrique, à l’ex-Yougoslavie quand des masses popu­laires se sont déchi­rées.

Avec deux enquêtes menées dans des lieux dif­fé­rents, alter­nant les par­cours d’Estèla et d’Aelis, la scé­na­riste décrit le Vaste Pays et la cité de Tor­rède. On découvre ainsi la ville des hautes sphères aux bas-fonds. Le che­min de la guer­rière tra­verse des terres où des popu­la­tions bien dif­fé­rentes y vivent.

L’intrigue se déve­loppe sur des ran­cœurs, des riva­li­tés pour le pou­voir, des luttes où les pro­ta­go­nistes sont prêts à tout pour atteindre leur but.

Elisa Fer­rari au des­sin et Axel Gon­zalbo à la mise en cou­leurs illus­trent plai­sam­ment l’histoire. L’accent est mis sur les per­son­nages sur leur expres­si­vité et sur leur pré­sen­ta­tion tant ves­ti­men­taire que ges­tuelle. La des­si­na­trice offre des visages bien variés per­met­tant une iden­ti­fi­ca­tion facile des inter­ve­nants.

Les décors servent avec un bel effet les diverses actions, com­bats, luttes. Le choix des cou­leurs apporte un accord brillant avec les ambiances et ren­force la toni­cité des celles-ci.

Un dip­tyque inté­res­sant à suivre pour le pro­pos et pour une intrigue mise en images de belle façon.

serge per­raud

Gwe­naël (scé­na­rio), Élisa Fer­rari (des­sin) & Axel Gon­zalbo (cou­leurs), Le Ser­ment de l’acier

– t.01 : Une gloire fan­tôme,

– t.02 : La Chute des sei­gneurs,

Bam­boo, label “Dra­koo”, juin 2020 et août 2021, 48 p. par album — 14,50 € chaque album.