Lorenzo Grifantini, Italian Summer

Fragile indi­cible

Le pho­to­graphe ita­lien Lorenzo Gri­fan­tini est un “expat”. Il vit à Londres. Mais il n’oublie pas son pays et sa région méri­dio­nale.

Sur­tout l’été où ses com­pa­triotes, sur les plages, expriment leur appé­tit pour l’existence.

Pour cette série, le pho­to­graphe a revi­sité divers lieux : Salina en Sicile, Salento dans les Pouilles, Forte dei Marmi en Tos­cane. Il porte atten­tion aux êtres de tout âge et de toute condi­tion.

Et il retrouve sur les plages d’Italie ses sou­ve­nirs d’enfance et les ins­tants mer­veilleux de sa jeu­nesse insouciante.

Paysages et por­traits à la fois “s’envisagent” et se “dévi­sagent”. En sur­git un indi­cible fra­gile aussi sen­suel que par­fois d’une iro­nie atten­drie. L’artiste garde tou­jours le même plai­sir de faire val­ser son petit monde.

Il prend peu à peu valeur générale.

Grifan­tini ne cesse de gran­dir à tra­vers son tra­vail de retour aux sources dis­pensé de nos­tal­gie empesée.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Gri­fan­tini, Ita­lian Sum­mer, 2021.

https://www.lorenzogrifphoto.com/