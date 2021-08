Marcel Miracle, Memento du désert (exposition)

Sur le dôme lai­teux des mythologies

L’expo­si­tion retrace com­ment, après de mul­tiples périples dans les mers de sables, des cor­beaux rouges du désert tuni­sien le gui­dèrent l’artiste– en lais­sant tom­ber de petits cailloux — vers des sites néo­li­thiques. Ils le rap­pro­chèrent des quêtes de Mal­colm Lowry et de Pérec.

Memento du désert devient ainsi le témoi­gnage le plus poé­tique et habité sur de tels lieux à tra­vers col­lages, des­sins et autres objets.

S’en dégagent des véri­tés pre­mières et les lieux d’une iden­tité pri­mi­tive loin de tout effet d’exotisme. Fouillant les traces de son passé ou repre­nant des témoi­gnages plus récents, Mar­cel Miracle donne à l’âme des visages oubliés et des idiomes per­dus entre traces vives ou défuntes et loin de tout sym­bole d’imposture.

En rien sophiste ou rhé­teur, le créa­teur sait qu’il faut s’éloigner des brou­ha­has du monde pour le com­prendre là où tout un lan­gage se fabrique. Il le montre dans cette expo­si­tion où, en bonus, il lira deux de ses manus­crits : “L’énigme du déploie­ment” et “Récits de la ville d’Hur”.

M. Miracle rap­pelle que nous ne sommes jamais plus immenses que sur le dôme lai­teux des mytho­lo­gies et celui plus ocre des déserts.

Jean-Paul Gavard-Perret

Mar­cel Miracle, Memento du désert, Gale­rie Ligne­Treize, Carouge-Genève, du 4 sep­tembre au 16 octobre 2021.