Gwendal Fossois, La philosophie selon Kaamelott

Un épi­sode impor­tant de la pop-culture télé­vi­suelle intelligente

Voici enfin un livre qui prend Kaa­me­lott au sérieux. Il tombe au bon moment puisque la cri­tique intel­lec­tuelle a étrillé le film issu de la série. Et ce, bien à tort même si cette reprise ciné­ma­to­gra­phique au gros bud­get a quelque peu obvié le sens pre­mier de l’oeuvre. Néan­moins, une grande par­tie de cette cri­tique n’a rien com­pris entre autres aux prin­cipes de répé­ti­tion et de seg­men­ta­tion inhé­rents à la ver­sion ori­gi­nale.

Gageons cepen­dant que dans quelques années ce film devien­dra un film culte comme Les Bron­zés ou les Asté­rix — déni­grés eux aussi à leur sortie.

Gwen­dal Fos­sois pos­sède le grand mérite de consi­dé­rer Kaa­me­lott comme une oeuvre spé­ci­fique et non négli­geable. Le phi­lo­sophe gre­no­blois met à nu ses rouages de manière sou­vent per­ti­nente : nous pen­sons par exemple aux comp­tages d’un Per­ce­val souf­frant d’un syn­drome désor­mais à la mode. Certes, l’auteur laisse de côté cer­tains béné­fices spé­cu­la­tifs que pour­raient nour­rir bien des aspects plus cachés de Kaa­me­lott.

Notam­ment le rôle de tous les couples (hété­ros ou non) qui habillent la série. Ils ne fonc­tionnent qu’en étant dépa­reillés affec­ti­ve­ment et/ou intel­lec­tuel­le­ment. Il y avait donc là une mine que l’auteur a négligée.

Nous le sen­tons en outre par­fois mal à l’aise avec la pas­sion qu’il porte à la série. Pour la jus­ti­fier, il la trans­forme comme son livre et son ana­lyse en un beau pré­texte à une leçon de phi­lo­so­phie. Le livre est grevé de cita­tions et d’inserts qui sont cen­sés ser­vir de sup­ports à l’analyse mais qui tiennent d’un cer­tain rem­plis­sage. La série devient une manière de leçon de phi­lo­so­phie appli­quée et inver­sée.

La théo­rie phi­lo­so­phique pro­pé­deu­tique passe par l’exemple de la série. Celle-ci finit par deve­nir le pré­texte à un tel propos.

Rendons cepen­dant hom­mage à Gwen­dal Fos­sois. Il est le pre­mier à publier un livre consa­cré à la défense d’une telle série. Elle res­tera un épi­sode impor­tant de la pop-culture télé­vi­suelle intel­li­gente. Le phi­lo­sophe ne se cache pas sous la table de la bien-pensance intel­lec­tuelle cris­pée.

C’est un bel exemple de prise en compte de ce qui échappe à une vision étroite des cultures dites paral­lèles et far­cesques. Celles aux­quelles Alexandre Astier, par son oeuvre, offre une belle part de noblesse arthurienne.

jean-paul gavard-perret

Gwen­dal Fos­sois, La phi­lo­so­phie selon Kaa­me­lott, Les édi­tions de l’Opportun, Paris, 2021, 160 p. — 12,90 €.