Temenuzhka Dimova, Limitrophie

Un état de grâce en limpidité

Ailée, Teme­nuzhka Dimova, s’adresse de la manière sui­vante à l’objet ou plu­tôt au sujet de son amour : “Chère âme / laisse moi ouvrir tes entrailles / rompre ta tex­ture cos­mique / Laisse moi pas­ser sous le scal­pel / tes ver­tus dia­phanes / et sus­pendre sur le sèche-linge du monde / ta peau divine en fili­grane”. Le tout pour “com­prendre tes secrets ana­to­miques / et triom­pher de ton lan­gage muet”.

Dès lors, elle devient l’enchanteuse de l’infection et affec­tion de l’amour.

C’est aussi une manière de tra­ver­ser ses sou­ve­nirs et aussi le corps qui — la dési­rant — l’appelle. Le texte devient l’heure de l’isolement par­ti­cu­lier : les fenêtres sont ouvertes vers l’aimé, vers tout l’univers.

Rien ne peut empê­cher la pureté d’une pen­sée d’incarner un vol.

La créa­trice pro­pose un voyage infini sur un océan de mots amar­rés à une terre qui appelle avec sa voix secrète une île mys­té­rieuse. Teme­nuzhka Dimova déterre des tré­sors cachés par le temps et garde le sou­rire de celle qui se retrouve en elle-même.

C’est un état de grâce en limpidité.

L’auteure devient le sceau sur le cer­ti­fi­cat d’amour le plus cos­mique et phy­sique qui soit.

jean-paul gavard-perret

Teme­nuzhka Dimova, Limi­tro­phie, Rou­ge­rie, 2021 — 12,00 €.