Mauro Macchioni, Handle with care

Exclu­sion du voyeurisme

Cette série de l’Italien a pour but de mon­trer de manière directe ou allu­sive le soin à accor­der à tous les types de popu­la­tions fra­giles et plus ou moins ostra­ci­sées : vieux, obèses etc.

De tels cli­chés sont pleins d’empathie. Ils excluent tout effets de voyeu­risme.

Iso­lant sou­vent des par­ties de corps, Mauro Mac­chioni leur accorde une vision quasi onirique.

Le soin et le sou­tien ne sont évo­qués qu’avec dis­cré­tion même s’ils sont le sujet de la série. Les visages cachés. Par effet de pudeur.

Mais cette stra­té­gie per­met d’accentuer la recon­nais­sance et l’attention que les corps réclament. Plus que d’autres, ils sont à “Mani­pu­ler avec soin”.

Existent par­fois des icônes fémi­nines inat­ten­dues décou­vertes et dévoi­lées, éloi­gnant et rap­pro­chant, annu­lant sou­dain l’effet civi­li­sa­teur du vêtement

jean-paul gavard-perret

Mauro Mac­chioni, Handle with care, 2021. Livre : voir le site de l’artiste.