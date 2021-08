Christine Montalbetti, Ce que c’est qu’une existence

Ramas­ser la tota­lité de l’intelligible et du sensible

Chris­tine Mon­tal­betti entame un roman dans l’esprit du temps et d’une cer­taine lit­té­ra­ture héri­tière de Georges Pérec et que l’auteure résume ainsi : ” oui, c’est bien ce qui va se pas­ser ici, on va suivre sur une même jour­née ce que vivent au même moment plu­sieurs personnages.”

D’où l’aspect cho­ral d’une telle fic­tion où cha­cun vit son exis­tence en un même moment mais selon des tra­jec­toires bien dif­fé­rentes. Un père, depuis sa fenêtre contemple son quar­tier au moment où son fils navigue en Médi­ter­ra­née. Une femme fuit son his­toire d’amour. Un exilé s’installe chaque matin sur un car­ton au car­re­four du même quar­tier. Un marié erre dans la ville, après avoir accom­pa­gné sa femme à l’hôpital.

Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi la gar­dienne de l’immeuble, une hôtesse de l’air, une infir­mière auprès de l’hospitalisée, un couple de jeunes voi­sins qui se disputent.

Chacun fait avec qui il est et ce qu’il a au moment où l’épidémie s’est ins­tal­lée dans les vies tan­dis que sur­gissent confi­dences et secrets dou­lou­reux. Les vies se trament ou se défont. L’isolement social donne lieu à un état par­ti­cu­lier de peur et la recherche de sécu­rité et d’isolement. En ce face à face mul­tiple, de nou­velles émo­tions deviennent suf­fo­cantes.

Cha­cun cherche de nou­veaux che­mins inté­rieurs pour évi­ter de suc­com­ber, de nou­velles direc­tions, tan­dis que le temps passe lentement.

La roman­cière se fait guet­teuse, un œil sur l’extérieur, un autre sur le dedans des êtres. la souf­france est là. Mais l’angoisse se méta­mor­phose en une expé­rience inté­rieure, mys­tique et quo­ti­dienne qui pousse à la vie et sa recon­quête.

Pour Mon­tal­betti, pen­ser la vie et l’écriture c’est ramas­ser la tota­lité de l’intelligible et du sen­sible. Et ne pas la résumer.

D’où l’importance impli­cite de Berg­son et son refus des idées géné­rales pour des moments particuliers.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Mon­tal­betti, Ce que c’est qu’une exis­tence, POL édi­teur, Paris, aout 2021, 384 p. — 20,00 €.