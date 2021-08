JB Hanak, Hyperactive Jerk

Frog style

JB Hanak accu­mule et concré­tise de nom­breux pro­jets, en cher­chant de nou­veaux sup­ports, de nou­velles tech­niques et des par­te­naires d’horizons dif­fé­rents et par­fois impro­bables dont Pierre Richard — et non sans réus­site.

Ici, néan­moins il la joue solo. Et nul ne s’en plaindra.

Il reprend la musique qui est à la base de toutes ses recherches esthé­tiques. C’est un mélange sau­vage heavy metal et punk avec par­fois un poil d’apaisement (his­toire de res­pi­rer quelques secondes). Le tout se cache sous un titre trom­peur et un rien iro­nique.

Si bien que, tout compte fait, Hanak reste avant tout un artiste neo grunge.

L’album est la ver­sion sonore de son expo­si­tion du même nom où chaque pièce “ins­crit” en bleu un amas com­plexe de choses elles aussi com­pli­quées.

Cet album per­met d’entrer au coeur de ces com­po­si­tions par une tra­duc­tion sonore.

Chez Hanak, en art plas­tique comme en musique les réfé­rences s’effacent pour lais­ser libre cours à un défer­le­ment où le jet per­ma­nent reste tou­te­fois tou­jours dominé. Le créa­teur étonne par la force de ce qu’il com­pose, quel que soit le médium.

Il conforte ici son “frog style” (titre d’un opus de l’album) en domi­nant tous les ins­tru­ments et machines qu’il utilise.

Existe dans cet album à écou­ter, outre l’énergie, une belle cohé­rence, sans la volonté d’uniformiser à tout prix.

jean-paul gavard-perret

JB Hanak, Hyper­ac­tive Jerk, Tsunami-Addiction, 2021.