Formento+Formento, Nostalgia

Formento + For­mento : les deux font la paire

Formento + For­mento est le nom du couple (légi­time) de Richeille et BJ.

Le second s’occupe des lumières et des prises, la pre­mière de l’organisation, de la « mise en scène ». Les images sont par­fois roman­tiques, sou­vent érotiques.

Les créa­teurs prennent quelques années pour explo­rer le désir sen­ti­men­tal, les sen­ti­ments de plai­sir, l’affection mélan­co­lique qu’ils éprouvent pour le passé et pour une période ou un lieu.

S’y explore de manière docu­men­taire mais tout autant concep­tuelle ce qu’il en est de l’amour, de la perte ou des charges de la mémoire en divers lieux et cultures.

Entre fic­tion et réa­lité, au sein de cou­leurs satu­rées, des scènes osent pro­vo­quer – mais uni­que­ment lorsque cela se jus­ti­fie. Existe tou­jours un « in the mood for love» mais de manière déca­lée et qui n’aspire pas à mettre les points sur les i mais qui inter­vient tou­jours de manière sug­ges­tive et dans le bain de chaque lieu que les artistes savent décoder.

Travailler en couple reste pour eux un moyen d’apporter une com­po­sante fémi­nine et mas­cu­line et de trou­ver à deux une sorte de troi­sième œil.

Cette com­bi­nai­son fait de leur vision une vision unique.