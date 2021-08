Jo Hubert, L’été de la Petite

Retour amont

Chacun garde dans sa tête des his­toires de famille. Les plus fortes furent celles que l’on connut enfant. Elles étaient d’autant plus trou­blantes et pré­gnantes qu’on ne les com­pre­nait pas for­cé­ment ou du moins en tota­lité.

Par­fois, une per­sonne bien­veillante nous en sevrait de peur de nous cho­quer, par­fois une mal­veillante se ser­vait à l’inverse de notre pré­sence pour régler ses comptes à la volée sous pré­texte de nous apprendre ce qui c’était passé.

Et pour y remon­ter, Jo Hubert ne joue pas ici les femmes savantes. Bien au contraire. Elle se met dans l’état d’esprit de la Petite qu’elle était.

Appa­rem­ment, elle ne l’a jamais quit­tée, d’où la force sub­jec­tive d’une poé­sie qui — parce que mini­ma­liste — devient la plus per­ti­nente qui soit.

Le livre en ces suites de vignettes demeure le chant d’un été où s’apprend que les vies des plus proches n’étaient pas for­cé­ment ce que la Petite pen­sait qu’elles fussent.

Il y a pour­tant ici, et même si le mot me fait hor­reur, toute la force de rési­lience que l’enfance sait accor­der à des situa­tions dont l’auteure ne put que subir les consé­quences notables.

Nul pathos pour autant. Jo Hubert reste au ras des faits. Subit. Tente de com­prendre. Elle entend, écoute, se tait le plus sou­vent — d’autant que cer­taines réponses, lorsqu’elle les ose, ne sont pas les plus pro­bantes pour elle.

A la ques­tion : “Pour­quoi Maman ne revient pas ?”, la réponse : “Parce qu’elle a l’amour en tête” n’est pas for­cé­ment la plus adé­quate même si elle a le mérite de la vérité…

Et c’est comme si, ici, la petite pou­vait renon­cer aux phrases à ral­longe, avec des subor­don­nées mul­tiples, des tonnes de vir­gules et pas de point au bout d’une page. C’est fas­ci­nant, poé­tique, drôle, dou­lou­reux et intel­li­gent.

C’est aussi un été où la petite a appris à cher­cher, à conti­nuer à apprendre pour toute sa vie.

D’une cer­taine façon, au-delà de la souf­france d’alors, c’est une manière de remer­cier la vie en dépit de ses méandres et de ses his­toires d’amour.

jean-paul gavard-perret

Jo Hubert, L’été de la Petite, Cac­tus inébran­lable édi­tions, 2021, 70 p. — 8,00 €.