Roy Andersson, Pour l’éternité

Roy Ander­son reste un réa­li­sa­teur aussi génial que peu pro­lixe (6 films pour le Sué­dois de 80 ans). Pour son nou­veau film, il reprend la forme et l’esprit de Chan­sons du deuxième étage.

Il épous­toufle tou­jours autant par une suc­ces­sion de plans fixes com­po­sés avec une méti­cu­lo­sité extrême tels des tableaux vivants, témoins de toute l’absurdité du vivant et de la tris­tesse du monde.

Ce film à sketchs (un genre qui convient par­fai­te­ment à la syn­taxe du réa­li­sa­teur ) offre une vision dépres­sive à sou­hait là où tant de situa­tions (Hit­ler et ses sol­dats ivres dans son bun­ker, un couple d’anonymes sur un banc, etc.) sont enve­lop­pées et déve­lop­pées sous des cou­leurs jaune beige et pas­sées intem­po­relles.

Certes, ce film est peu recom­mandé (et c’est un euphé­misme) pour les ama­teurs d’action. Il ne se passe rien ou presque là où tout reste en sus­pens : “on est déjà en sep­tembre” conclut — si l’on peut dire — le dia­logue (ou ce qui en tient lieu) du couple sur son banc.

Mais tout est étrange, envoû­tant et pas­sion­nant. Car tout est très drôle, très déses­pé­rant et sur­tout très beau.

Dans ce film où rien ne bouge, l’esprit s’agite par ce qui lui est donné à voir.

Celui qui a peau­finé pen­dant des années son lan­gage en réa­li­sant des dizaines et des dizaines de publi­ci­tés qui impres­sion­nèrent Ing­mar Berg­man conti­nue de pro­po­ser une oeuvre des plus ori­gi­nales à l’envers de toutes les règles de nar­ra­tion.

Cela frise la per­fec­tion dans un monde où rien ne bouge ou presque et où mort et amour, reli­gion, his­toire et bana­lité du quo­ti­dien résument cruel­le­ment la condi­tion humaine.

Entre bur­lesque au second degré et mélan­co­lie la plus délé­tère qui soit, tout est esthé­ti­que­ment superbe.

jean-paul gavard-perret

