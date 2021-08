Michel Braun, Rêveries matinales

Traver­sées

Michel Braun aime que — lit­té­ra­le­ment — la pein­ture fasse signe.

Loin de pas­ti­cher le réel, cette “rêve­rie” iro­nique déve­loppe l’idée que toute repré­sen­ta­tion du monde est une construc­tion : avec ses codes propres elle peut dire quelque chose du réel loin de tout effet de représentation.

Quelques stig­mates et empreintes cou­lissent dans chaque page d’un livre où l’amour des titres (pour chaque pièce) n’est pas anec­do­tique.

Par exemple, cinq élé­ments visuels épars dis­joints rap­pellent qu’ “un wes­tern spa­ghetti” est “allongé dans l’assiette du voya­geur égaré”.

D’où cette suite de tra­ver­sées là où l’auteur pré­cise que cha­cun doit “se conten­ter de plus et mili­ter par le moins”.

C’est un peu ce que réa­lise celui qui résiste ici à une forme de beauté par le mini­ma­lisme tem­péré d’humour.

Braun pousse vers ce qui peut sem­bler une abs­trac­tion ou un non sens Néan­moins, la matière image prend de fortes conno­ta­tions orga­niques et orga­ni­sa­tion­nelles.

La pein­ture fait fonc­tion de laby­rinthe ocu­laire enlacé dans chaque page. C’est en ce sens qu’il faut consi­dé­rer cette tra­ver­sée des apparences.

Braun est donc l’héritier des ceux que naguère on appe­lait les pri­mi­tifs de la pein­ture et il appa­raît comme le der­nier grand pay­sa­giste du temps à tra­vers une sorte de tachisme par­ti­cu­lier et éclaté.

jean-paul gavard-perret

Michel Braun, Rêve­ries mati­nales, édi­tions Dumer­chez, Creil, 2021.