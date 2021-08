Collectif, Utopia Dystopia (exposition)

Dans la pers­pec­tive d’un meilleur avenir

L’expo­si­tion, pré­sen­tée à Naples et orga­ni­sée par Kathryn Weir, traite des pra­tiques contem­po­raines liées aux chan­ge­ments sociaux mas­sifs des cin­quante der­nières années.

S’y découvrent les consé­quences de l’urbanisation, de l’industrialisation, des nou­velles péri­phé­ries urbaines, de la trans­for­ma­tion démo­gra­phique de l’espace rural ainsi que les enjeux de nou­velles liber­tés et contraintes.

Dans ce but, Uto­pia Dys­to­pia pré­sente le mythe du pro­grès tel qu’il se per­çoit dans le Sud de l’Italie à tra­vers les les oeuvres de 55 artistes ita­liens et inter­na­tio­naux. Ces pho­to­graphes sou­lignent le contraste entre les pro­messes uto­piques et les expé­riences dys­to­piques de la post­mo­der­nité.

De nou­velles liber­tés ont été pro­mises aux femmes et aux autres mar­gi­na­li­sés ou ou défavorisés.

Mais ces visions uto­piques res­tent sou­vent des voeux pieux. Peu d’éléments font obs­tacle à la logique pure du mar­ché.

Même si, dans l’Italie du Sud, cer­taines valeurs ances­trales sont pré­ser­vées et l’existence célé­brée col­lec­ti­ve­ment dans la pers­pec­tive d’un meilleur avenir.

jean-paul gavard-perret

Uto­pia Dys­to­pia, Museo Madre, Naples, du 9 juillet au 8 novembre 2021.