Girolamo Bombelli, Italie industrielle 1920–1960 (exposition)

La vision au-delà du pur documentarisme

Orga­ni­sée et conçue par Fran­cesca Fabiani, cette expo­si­tion pré­sente les pho­to­gra­phies de Giro­lamo Bom­belli (1882–1969) com­man­di­tées par de grands entre­pre­neurs italiens.

Pendant 40 ans, le pho­to­graphe a saisi les grands sites indus­triels du pays (prin­ci­pa­le­ment en Lom­bar­die). Il a crée des archives excep­tion­nelles sur l’industrialisation de l’Italie et l’essor de marques légen­daires (Mar­tini & Rossi, Pirelli, etc.).

Il a aussi pho­to­gra­phié des œuvres d’art pour des gale­ries d’art, des mai­sons de vente aux enchères et des éditeurs.

L’expo­si­tion au MAMM pré­sente le pre­mier pan de son tra­vail. S’y découvrent entre autres le gratte-ciel Pirelli conçu par Gio Ponti, la cho­co­la­te­rie Ital­cima, recon­nue comme l’un des meilleurs exemples d’architecture ratio­na­liste indus­trielle, la maison-laboratoire de Nicky Chini (fabri­cant de cra­vates et de vête­ments de sport), l’usine Sesto San Gio­vanni & Val­sec­chi Abramo, lea­der dans la pro­duc­tion d’appareils électroménagers.

Cette expo­si­tion doit beau­coup à l’Institut cen­tral de docu­men­ta­tion dont l’origine est étroi­te­ment liée à la pho­to­gra­phie. Giro­lamo Bom­belli y pos­sède une juste place par sa vision.

Elle dépasse le pur docu­men­ta­risme par la force poé­tique d’images sou­vent com­plexes et habitées.

jean-paul gavard-perret

Giro­lamo Bom­belli, Ita­lie indus­trielle 1920–1960. Col­lec­tion de l’Institut Cen­tral de Cata­lo­gage et de Docu­men­ta­tion (iccd) de Rome, Mul­ti­me­dia Art Museum, Mos­cou du 15 juillet 2021 au 29 août 2021.