Maurizio Cattelan, Breath Ghosts Blind (exposition)

Catte­lan Pro­mé­thée déchaîné

Breath Ghosts Blind, orga­ni­sée par Roberta Ten­coni et Vicente Todolí, marque le retour de Cat­te­lan à Milan après plus d’une décen­nie.

Comme tou­jours, le créa­teur dépeint avec iro­nie ache­vée les accrocs les plus tra­giques du temps et de l’Histoire.

L’expo­si­tion est créée comme un spec­tacle dra­ma­tique en trois actes : Souffle, Fan­tômes et Aveugle qui consti­tuent le titre de cette monstration-récit des réfé­rences les plus mar­quantes pour l’imaginaire col­lec­tif : un Hit­ler pieux, le Pape Jean-Paul Deux ava­chi et sou­mis à des foi­rades, femmes nues des publi­ci­tés et divers ani­maux : chiens, pigeons.

Empaillés, camou­flés dans l’architecture de l’ancien bâti­ment indus­triel, ces der­niers ins­tal­lés sur les poutres et un pont rou­lant n’apparaissent que lorsque les visi­teurs se déplacent dans l’espace. Ce sont là des repré­sen­ta­tions puis­santes qui ramènent à des pré­oc­cu­pa­tions essen­tielles d’Eros et de Tha­na­tos, d’amour et de haine.

Tout est bon à Cat­te­lan pour inci­ter à la réflexion par ce qui nous inter­pelle. L’expérience immer­sive est impres­sion­nante.

Dans ce but, l’artiste a trans­formé toute l’architecture du musée et les œuvres deviennent des scènes de film ou de théâtre.

La par­tie “Blind” par exemple prend la forme d’un mémo­rial à l’iconographie désta­bi­li­sante. L’œuvre est le résul­tat de la réflexion conti­nue de Cat­te­lan sur l’histoire, et fait réfé­rence à l’exécution d’Aldo Moro et à l’assassinat de John F. Ken­nedy.

S’y pour­suit l’exploration de la mort, une constante dans sa pra­tique de l’Italien qui l’illustre par neuf sculp­tures en marbre la vision des cadavres ano­nymes recou­verts cha­cun d’un drap.

Partant d’événements tra­giques, Mau­ri­zio Cat­te­lan réflé­chit à la vio­lence de l’Histoire en les trans­fi­gu­rant pour des moments de ren­contres dans cette expo­si­tion iconoclaste.

jean-paul gavard-perret

Mau­ri­zio Cat­te­lan, Breath Ghosts Blind, Pirelli Han­gar Bicocca, du 15 juillet 2021 au 20 février 2022, Milan.