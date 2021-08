La Venise d’Anna Zemella

Dans l’approche d’Anna Zemella, la place Saint-Marc se découvre en une conver­sa­tion intime avec les pierres, les récits des figures anciennes, la pro­pa­ga­tion de la marée.

L’eau est per­çue comme un élé­ment lié à la vie de la ville, dans une rela­tion — jusque là — de coexis­tence harmonieuse.

Anna Zemella pro­pose une dérive émo­tion­nelle afin de retrou­ver le lien ori­gi­nal rompu avec le cœur de la ville.

Celui-là se brise par la pré­sence d’un tou­risme de masse devenu ingé­rable et géné­ra­teur d’une forme de gros­siè­reté et de manque de respect.

Le regard de la pho­to­graphe véni­tienne n’abandonne pas une vérité pre­mière au moment où la place souffre d’eaux hautes de plus en plus fré­quentes. Elles imposent des réflexions quant à son ave­nir.

Mais, par-delà ‚Anna Zemella pro­pose des pers­pec­tives per­cep­tibles inédites. Elle offre en par­tage une réin­ter­pré­ta­tion ori­gi­nale et intime de l’une des villes et de l’une des places les plus pho­to­gra­phiées au monde.

jean-paul gavard-perret

Anna Zemella, L’acqua e la piazza, 2021.