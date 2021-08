Vito Finocchiaro, HOPE — Journey to Lourdes

Accom­plis­se­ment messianique

Le réa­lisme des pho­to­gra­phies de Vito Finoc­chiaro trans­cende le réel par le rap­port avec son sujet et celles et ceux qui l’incarnent.

Existe dans cette série un condensé d’une forme de misère et d’espoir et du don d’eux-mêmes de ceux qui accom­pagnent de tels malades.

Le tra­vail des volon­taires de l’ “UNITALSI” est mis en évi­dence par celui de Vito Finoc­chiaro, guidé par une esthé­tique de la confron­ta­tion, d’un che­min à racon­ter par ses rela­tions visuelles fortes et à dif­fé­rentes facettes.

Ce voyage reste pour lui aussi une forme d’interrogation. Le mes­sage de telles images d’une sorte d’accomplissement mes­sia­nique et d’une com­mu­nauté de des­tin reste pro­blé­ma­tique et duale là où le catho­li­cisme est mon­tré sur un aspect particulier.

Né en Sicile, le pho­to­graphe free­lance offre une vision expres­sion­niste fas­ci­nante. Il entre en sym­pa­thie avec ses sujets pour faire par­ta­ger leurs espoirs.

Néan­moins, son regard est aussi puis­sant qu’analytique afin d’exprimer dif­fé­rentes facettes d’un voyage mon­tré bien au-delà d’une simple fac­ture documentariste.

Finoc­chiaro trans­met diverses émo­tions. Elles laissent au regar­deur la pos­si­bi­lité de sa propre interprétation.

jean-paul gavard-perret

https://www.vitofinocchiaro.com/hope-journey-to-lourdes