Maurizio Galimberti, Images Gibellina

Esthé­tique des fragments

Ready-made et mosaïque res­tent les thèmes récur­rents du lan­gage pho­to­gra­phique de Mau­ri­zio Galim­berti. Expé­ri­men­ta­teur de l’image, il se démarque des autres artistes par sa curio­sité pour ce qui est en mou­ve­ment.

Tout se fonde sur la séria­lité et la repro­duc­tion ori­gi­nale du por­trait et des pay­sages urbains ou naturels.

La pho­to­gra­phie devient un kaléi­do­scope. Le créa­teur montre ici une Sicile sai­sie pour en faire jaillir des signi­fi­ca­tions com­plexes et sym­bo­liques. La rela­tion entre la Sicile et l’artiste remonte aux années 1990, lorsqu’il devient le pro­mo­teur d’un rap­port ins­tinc­tif et inso­lite à elle, trans­formé par sa tech­nique expres­sion­niste originale.

La Sicile pro­voque en effet chez l’artiste une vision inno­vante des géo­gra­phies.

Avec les pay­sages de Gibel­lina, la repro­duc­tion de la réa­lité est ren­for­cée par des allu­sions visuelles et trans­ver­sales afin de créer l’intériorisation des lieux de manière poétique.

Cet hom­mage à Gibel­lina en ses décons­truc­tions archi­tec­tu­rales et urbaines de la nou­velle ville se mixe avec une vision du pay­sage née de la ren­contre de la culture avec la nature, de l’art avec des ruines du lieu antique.

Galim­berti ouvre en consé­quence des hori­zons incon­nus par une esthé­tique des fragments.

Le réel est décom­posé afin de recréer une vision ori­gi­nale et la renais­sance d’un tel lieu.

Il devient mul­tiple et un.

jean-paul gavard-perret

Mau­ri­zio Galim­berti, Images Gibel­lina , du 30 juillet au 29 août 2021