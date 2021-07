Allison Montclair, Un mariage royal — Une enquête de Sparks et Bainbridge

Un bon moment de lecture

Dans cette intrigue, la roman­cière infiltre ses marieuses dans les cou­lisses de Buckin­gham Palace et dans l’histoire de la Grèce lorsque le pays pas­sait d’une royauté à une démo­cra­tie et vice-versa dans les pre­mières décen­nies du XXe siècle.

Iris Sparks et Gwen­do­lyn Bain­bridge ont ouvert le Bureau du Mariage Idéal depuis cinq mois vers May­fair. Elles ont résolu une affaire cri­mi­nelle. Elles se trouvent à l’étroit dans leur local pau­vre­ment meu­blé. Les bureaux vides d’à côté les tentent mais il faut qu’elles fassent plus de mariages. Aussi, quand Patience Mathe­son se pré­sente, une cou­sine de Gwen proche de la famille royale anglaise, elles sont très atten­tives.

Celle-ci, connais­sant le suc­cès sur l’affaire La Salle (Le Bureau du Mariage Idéal, 10/18 – n° 5582), est là pour Eli­sa­beth qui, à treize ans, s’est enti­chée de Phi­lip qui en avait dix-huit. Eli­sa­beth est l’héritière pré­somp­tive de la cou­ronne. Phi­lip est un prince grec. Son père est mort en 1944 cri­blé de dettes. Sa mère, Alice de Bat­ten­berg, a fait plu­sieurs séjours en cli­nique psy­chia­trique. Ses quatre sœurs ont épousé des Alle­mands dont deux membres du parti nazi.

Une lettre, des­ti­née à la prin­cesse, est lourde de menaces. Quelqu’un est en pos­ses­sion de ce que Tal­bot a trouvé à Cor­fou. Il y aura un prix, est-il écrit, si Alice veut récu­pé­rer ce qui lui appar­tient. Et le nom de Tal­bot réveille un sou­ve­nir loin­tain dans la mémoire d’Iris.

Les voilà lan­cées sur le passé d’une famille royale et sur la trace de tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont appro­ché Alice avant la nais­sance de Philip…

C’est un délice de retrou­ver ces deux dames qui s’investissent pour le bon­heur de leurs sem­blables et qui se retrouvent ame­nées à trai­ter des cas dif­fi­ciles. En fai­sant enquê­ter les deux jeunes femmes sur des évé­ne­ments s’étant dérou­lés dans le début des années 1920, la roman­cière retrace une belle page d’histoire.

Ce sont les sou­bre­sauts et les tri­bu­la­tions de la famille royale de Grèce qui sont au cœur de l’intrigue avec les agents troubles que l’Angleterre entre­te­nait dans cette zone.

Paral­lè­le­ment, les pas­sés d’Iris et de Gwen sont un peu plus dévoi­lés bien que le rôle d’Iris au sein des ser­vices secrets bri­tan­niques reste encore mys­té­rieux. Mais des liens avec des per­son­nages dou­teux laissent sup­po­ser un passé bien tumul­tueux. La coha­bi­ta­tion des deux héroïnes, l’une venant du peuple, l’autre de l’aristocratie, donne l’occasion de scènes et de réflexions très humo­ris­tiques. Les dia­logues sont pétillants et apportent une bonne dose de cocas­se­rie.

Autour de ces deux piliers du récit, Alli­son Mont­clair anime une gale­rie de seconds rôles riche en variété de carac­tères avec des pro­fils assez typiques cependant.

L’intrigue est solide et les nom­breuses péri­pé­ties s’enchaînent, confron­tant les héroïnes au dan­ger, à la mort et à une belle série de mys­tères. Avec un récit soli­de­ment docu­menté, la roman­cière nour­rit son livre de nombre d’informations pas­sion­nantes sur le quo­ti­dien des habi­tants de Londres en 1946, sur les res­tric­tions, sur les familles royales comme, par exemple, le fait qu’Alice de Bat­ten­berg était sourde de nais­sance. Sa mère lui avait fait don­ner une édu­ca­tion lui per­met­tant de lire sur les lèvres… en quatre langues.

Tou­te­fois, il semble y a avoir un petit pro­blème de généa­lo­gie entre le neveu et le frère d’Andréas en page 78.

Avec ce nou­veau volet des enquêtes de Sparks et Bain­bridge, la roman­cière pro­pose un récit pas­sion­nant servi par un duo d’héroïnes empa­thiques, un style alerte, une écri­ture fluide et une bonne dose d’humour.

serge per­raud

Alli­son Mont­clair, Un mariage royal — Une enquête de Sparks et Bain­bridge (A Royal Affair), tra­duit de l’anglais par Anne-Marie Car­rière, édi­tions 10/18, n° 5672, coll. “Grands détec­tives”, Juin 2021, 384 p. — 8,10 €.